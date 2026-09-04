Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
El pensionista reclama canvis en la normativa perquè les llargues carreres de cotització no siguin penalitzades en cas de jubilació anticipada
La jubilació anticipada permet als treballadors retirar-se abans de l’edat ordinària establerta per la llei. Aquest 2026, l’edat legal de jubilació és de 66 anys i 10 mesos, tot i que es pot accedir als 65 anys si s’acrediten almenys 38 anys i 3 mesos de cotització.
Ara bé, optar per aquesta modalitat implica assumir, en la majoria dels casos, coeficients reductors que disminueixen l’import de la pensió. La reducció depèn de diversos factors, com ara els anys cotitzats, l’edat en què es demana la jubilació i si aquesta és voluntària o forçosa.
Aquest sistema ha generat crítiques entre alguns pensionistes que consideren que les penalitzacions són excessives quan es tracta de persones amb una trajectòria laboral molt llarga.
Va començar a treballar amb només 14 anys
Un dels casos que ha transcendit és el de Salvador Fernández, que assegura haver acumulat 45 anys de cotització al llarg de la seva vida laboral.
Segons explica, va començar a treballar quan tenia només 14 anys i, malgrat haver cotitzat durant dècades, la seva decisió d’acollir-se a la jubilació anticipada ha comportat una reducció permanent de la pensió que percep actualment.
Fernández considera que aquesta situació és injusta i defensa que les persones que acrediten una carrera laboral tan extensa haurien de rebre un tracte diferenciat respecte a aquells que han cotitzat durant menys temps.
Un debat que ha arribat al Congrés
La qüestió no és nova i també ha arribat al debat polític. A finals del 2025 es va presentar al Congrés dels Diputats una Proposició no de llei que plantejava eliminar o revisar les penalitzacions aplicades a determinats treballadors amb llargues carreres de cotització.
La iniciativa va obtenir el suport de la majoria dels grups parlamentaris, mentre que Partit Popular i Vox van optar per l’abstenció.
Tot i això, la proposta no implica automàticament un canvi legislatiu, de manera que els coeficients reductors continuen vigents en l’actualitat.
El debat sobre les llargues carreres de cotització
Les organitzacions que reclamen una reforma argumenten que els treballadors que han cotitzat durant més de quatre dècades ja han contribuït àmpliament al sistema i que, per tant, no haurien de veure reduïda la seva pensió de manera permanent per haver-se jubilat abans de l’edat ordinària.
Els defensors de modificar la normativa consideren que aquestes situacions poden desincentivar la jubilació anticipada de persones que han desenvolupat feines exigents durant molts anys i que arriben al final de la seva vida laboral amb dificultats per continuar treballant.
Per contra, els actuals coeficients reductors tenen com a objectiu compensar el fet que la pensió es cobri durant més temps i garantir l’equilibri financer del sistema públic.
El cas de Salvador Fernández reflecteix un debat que continua obert i que afecta milers de pensionistes amb llargues trajectòries professionals, els quals reclamen que els anys cotitzats tinguin un pes més gran a l’hora de calcular les penalitzacions per jubilació anticipada.
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