Les polítiques de conservació no frenaran el declivi d’aus i papallones
Guillem Costa
Malgrat la importància d’ampliar les àrees protegides, restaurar ecosistemes i impulsar pràctiques agrícoles i forestals sostenibles, el declivi de moltes espècies d’aus i papallones, dos semàfors clau per conèixer l’estat dels ecosistemes, no es revertirà fàcilment a Europa. Aquesta és la conclusió d’un estudi, que s’ha publicat a Nature Ecology & Evolution, liderat per dos centres d’investigació francesos, l’INRAE i el CESAB, i en què han participat institucions com el Creaf, el CSIC, l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) i el Museu de Ciències Naturals de Granollers.
La investigació analitza l’evolució de 265 espècies d’aus i 144 de papallones comunes a Europa entre el 2000 i el 2021 i projecta com poden canviar les poblacions fins al 2050. Per fer-ho, els científics han avaluat quatre escenaris de futur que combinen diverses polítiques de conservació amb factors com el canvi climàtic, els usos del sòl i la intensitat de l’activitat agrícola i forestal. Els resultats, en tots els casos, constaten que ni els escenaris més favorables per a la natura són suficients per aturar per complet la pèrdua d’espècies.
Donar la volta al model
¿I quina és la solució per remeiar el problema? Segons les anàlisis portades a terme, seria necessari capgirar el model agrícola i forestal que es desenvolupa actualment a Europa. De fet, una de les principals raons per les quals el descens es mantindrà és que la pressió sobre el territori continuarà sent "elevada", a través, sobretot, de la intensificació de l’agricultura i de l’aprofitament forestal.
Aquesta situació contraresta en negatiu els beneficis que s’aconsegueixen amb polítiques de conservació ambicioses com és el cas de les que es recullen en l’Estratègia de Biodiversitat de la Unió Europea per al 2030, el Pacte Verd Europeu i el nou reglament de Restauració de la Natura.
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