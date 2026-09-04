Violència masclista
Els Mossos investiguen una agressió sexual a una menor en un portal de l’Eixample de Barcelona
La Unitat d’Investigació del districte segueix el rastre dels fets ocorreguts el passat 2 de setembre cap a les 18 h
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Manuel Arenas
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir un presumpte delicte d’agressió sexual per uns tocaments a una menor en un portal del districte de l’Eixample de Barcelona. Els fets, avançats per «El Caso» i confirmats per EL PERIÓDICO, van ocórrer el passat 2 de setembre cap a les 18 h de la tarda.
La Unitat d’Investigació de l’Eixample de la policia catalana és la que s’encarrega de les investigacions.
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina