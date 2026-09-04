"Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut"
Barcelona acollirà del 5 al 9 de setembre el congrés anual de la medicina respiratòria
Beatriz Pérez
Del 5 al 9 de setembre, Barcelona acollirà el congrés anual de la Societat Europea Respiratoria (ERS), en què participaran uns 22.000 especialistes i en què es debatrà, entre altres coses, sobre la importància de l’aire net. El doctor Marc Miravitlles (Barcelona, 1962), pneumòleg i investigador de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i president electe de l’ERS, explica a EL PERIÓDICO algunes de les claus d’aquesta trobada mèdica.
¿Quina importància diria que té que aquest congrés se celebri a Bar celona?
La Societat Europea Respiratoria és la societat respiratòria més gran del món. Tenim més de 35.000 socis a 150 països i cada any fem un congrés, que és també el més important sobre medicina respiratòria i salut respiratòria arreu del món. S’han enviat més de 7.000 treballs, esperem unes 22.000 persones i es tractaran tots els problemes relacionats amb la salut respiratòria, malalties respiratòries i tècniques diagnòstiques, així com tractaments, epidemiologia, etcètera. També hi haurà professionals de farmàcia, de fisioteràpia i d’infermeria, i sobretot, òbviament, de pneumologia i de cirurgia toràcica.
¿En què es posarà èmfasi aquest any?
En la contaminació atmosfèrica i en l’impacte que té en les malalties respiratòries i en la salut respiratòria. Hi ha treballs que tracten sobre la malaltia immunològica crònica, apnees del son, càncer de pulmó, malalties pulmonars intersticials [com la fibrosi pulmonar], malalties respiratòries rares...
¿La malaltia respiratòria és cada vegada més prevalent?
Algunes malalties respiratòries augmenten perquè augmenten els factors de risc. Incrementa la contaminació, el tabaquisme no ha desaparegut, les noves maneres de fumar també afecten els pulmons... I això fa que també augmenti l’asma en gent jove. I sí, en concret la contaminació té a veure en això.
¿Quin n’és l’impacte?
Les malalties respiratòries tenen un impacte econòmic molt gran i que segueix augmentant. De fet, són la tercera causa de mort a Espanya, tot i que sempre se situen en un segon pla, darrere del càncer o de les malalties cardiovasculars. Probablement no se’ls presta l’atenció que mereixen en comparació al mal i a l’impacte econòmic que causen en la nostra societat.
Sabem que, en el càncer de pulmó, el 80% dels casos els provoca el tabac. ¿Però quantes morts per càncer de pulmó provoca la contaminació?
No t’ho puc dir. No soc especialista en càncer de pulmó. El que sí que puc dir és que sabem que la contaminació té impacte al llarg de tota la vida. La Vall d’Hebron ha liderat un estudi en persones amb asma a Barcelona. A un grup l’ha situat en una zona amb molt de trànsit i un altre, en un entorn verd amb aire net. I hem vist que, amb l’exposició aguda, les persones envoltades de trànsit tenien més inflamació a les vies respiratòries que no eren capaces de compensar. Això et dona una pista de com la contaminació pot desencadenar crisi d’asma i crisi de malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
¿Què més han vist?
Ja sabíem que, en períodes alts de contaminació, augmenten les visites a urgències per problemes respiratoris, però no estàvem segurs de quin era el vincle que hi havia. Ara cada vegada està quedant més clar com la contaminació pot afectar persones sanes i també persones que tenen una malaltia respiratòria crònica com, per exemple, l’asma.
En una ciutat com és Barcelona mesures com les superilles són necessàries, però ¿són mesures suficients?
Totes les mesures que estiguin destinades a reduir el trànsit rodat, sobretot el trànsit dels vehicles que van amb combustibles fòssils, milloren la qualitat de l’aire. Òbviament. Aquí el debat és com implementar-les i això ja s’escapa del tema mèdic. Però des d’un punt de vista de salut respiratòria, tot allò que estigui destinat a disminuir el trànsit de vehicles de combustió millora la qualitat de l’aire.
¿Quines altres mesures s’haurien d’aplicar en una ciutat com Barce lona?
No puc donar solucions en aquest aspecte. L’únic que puc fer davant els malalts és donar-los consells. De la mateixa manera que, quan hi ha un incendi i molt fum, se’ls diu que es quedin a casa per evitar aquesta exposició, haurien d’evitar zones amb molt trànsit o, si és possible, quedar-se a casa. Estem limitats. Les mesures que es puguin aplicar per reduir la contaminació s’escapen del que els metges podem dir.
¿En què consisteix la campanya Healthy lungs for life?
És una campanya de l’ERS i l’European Lung Foundation, una associació europea de pacients respiratoris. L’objectiu és lluitar per un aire cada vegada més net. Conscienciar les famílies, la població general i els líders polítics de la importància de respirar aire net. Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, però, no obstant això, estem respirant aire brut cada dia. Això té un impacte. Per això dic: no sé quines mesures podem aplicar a la ciutat de Barcelona, però els que prenen les decisions polítiques han de tenir en compte les dades que nosaltres els aportem per treballar en què tothom respiri un aire més net. Podem respirar un aire net i no contaminat. Però hem prendre consciència.
¿Què més faran?
Diumenge hi haurà una campanya a la plaça Universitat per fer espirometries en la població. Hi haurà professionals a qui preguntar sobre els dolors respiratoris i la contaminació. I volem fer un programa que s’ha fet en altres ciutats europees. Així, durant el mes d’octubre algunes escoles de Barcelona faran espirometries per conscienciar també les famílies i els nens de la importància que té l’aire net i també dels dolors respiratoris.
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