Tenir nòmina ja no et salva: els bancs endureixen el filtre per concedir una hipoteca
L’estalvi, els deutes i la capacitat real de pagament pesen cada vegada més que el sou
Aconseguir una hipoteca s’ha convertit en una cursa d’obstacles per a moltes famílies. Fa uns anys, tenir un contracte indefinit, una nòmina estable i uns ingressos raonables podia ser suficient per obtenir finançament. Ara, els bancs miren molt més enllà.
L’encariment de l’habitatge, els tipus d’interès més elevats i la pèrdua de capacitat d’estalvi han fet que moltes operacions que abans haurien tirat endavant, avui quedin fora dels criteris de risc de les entitats.
El missatge és clar: tenir un bon sou ja no garanteix una hipoteca.
Els bancs volen veure estalvis, i molts
Un dels elements que més pes té actualment és l’estalvi previ.
Per norma general, els bancs acostumen a finançar fins al 80% del valor de l’habitatge, de manera que el comprador ha d’aportar aproximadament el 20% restant.
Però això no és tot. També cal sumar-hi impostos i altres despeses associades a la compra, que poden representar aproximadament un 10% o un 12% addicional.
A la pràctica, això significa que una persona pot necessitar tenir estalviat prop d’un 30% del preu de l’habitatge abans de poder plantejar-se seriosament una compra.
Per exemple, en un pis de 250.000 euros, aquest coixí podria acostar-se als 75.000 euros.
I aquí és on molts compradors, especialment els més joves, queden directament fora del mercat.
No n’hi ha prou amb tenir diners al compte
Els bancs no només miren quant has estalviat. També volen saber com ho has aconseguit.
Un client que ha anat acumulant diners de manera constant durant anys transmet més confiança que algú que arriba a l’operació després d’haver buidat tots els seus comptes o demanat un préstec personal per pagar l’entrada.
Per a les entitats, quedar-se sense marge després de comprar l’habitatge és un senyal de risc.
És a dir, no n’hi ha prou amb arribar just al dia de la signatura. Els bancs volen comprovar que, després de pagar l’entrada, encara queda un coixí financer per afrontar imprevistos.
Els préstecs petits també poden arruïnar una hipoteca
Un altre problema són els deutes previs.
Un préstec del cotxe, una targeta amb pagament ajornat, una compra finançada o diversos petits crèdits poden perjudicar molt més del que sembla a l’hora de demanar una hipoteca.
Els bancs calculen la denominada taxa d’esforç, és a dir, quin percentatge dels ingressos mensuals es destina a pagar deutes.
En general, la suma de la futura hipoteca i de la resta de préstecs no hauria de superar aproximadament entre el 30% i el 35% dels ingressos nets familiars.
Això significa que una persona amb un bon sou pot ser rebutjada si ja suporta massa quotes mensuals.
Un contracte indefinit ja no és garantia de res
Un altre canvi important és el pes del contracte indefinit.
Durant molt de temps es considerava gairebé una garantia de solvència, però ara els bancs analitzen la situació econòmica global.
Volen saber si els ingressos són estables, previsibles i sostenibles en el temps.
Un treballador amb contracte indefinit però amb ingressos molt variables, massa deutes o pocs estalvis pot generar més dubtes que un autònom amb anys d’activitat estable i unes finances ordenades.
Per això, el tipus de contracte ha deixat de ser l’únic gran filtre.
El gran problema: els habitatges són més cars
Les normes bancàries no han canviat radicalment, però sí que ho ha fet el context.
Els preus de l’habitatge han pujat, i això obliga els compradors a demanar hipoteques més grans.
Al mateix temps, uns tipus d’interès més elevats poden provocar quotes mensuals més altes.
Això fa que moltes famílies superin el límit de la taxa d’esforç, encara que tinguin uns ingressos semblants als d’anys enrere.
El resultat és paradoxal: persones que fa uns anys haurien aconseguit una hipoteca ara poden rebre un no.
Els joves, els més atrapats
Els joves són un dels col·lectius més afectats.
Poden tenir una bona feina i uns ingressos acceptables, però l’elevat cost del lloguer i de la vida quotidiana dificulta enormement acumular els milers d’euros necessaris per pagar l’entrada.
És el peix que es mossega la cua: per comprar una casa cal estalviar, però pagar un lloguer elevat redueix precisament aquesta capacitat d’estalvi.
Així, moltes persones poden assumir una quota hipotecària similar al que ja paguen de lloguer, però no aconsegueixen reunir els diners necessaris per accedir al préstec.
Què miren realment els bancs?
Els experts coincideixen que les entitats analitzen cada vegada més el conjunt de la situació financera del comprador.
Entre els factors principals hi ha:
- els estalvis acumulats
- la capacitat de pagament
- els deutes existents
- l’estabilitat dels ingressos
- l’historial financer
- el tipus i el valor de l’habitatge
- i el marge econòmic que quedarà després de la compra
En definitiva, els bancs busquen clients que puguin continuar pagant encara que aparegui un imprevist.
I encara queda una carta: negociar
Tot i aquest escenari més complicat, els experts recorden que les condicions de les hipoteques es poden negociar.
Montse Cespedosa, experta hipotecària, insisteix que els clients no s’han de limitar a acceptar la primera oferta que rebin.
Cada banc pot valorar de manera diferent el perfil d’un comprador i oferir condicions diferents segons els seus ingressos, estalvis o vinculació amb l’entitat.
Per això, comparar, negociar i arribar a l’operació amb el mínim de deutes possible pot marcar la diferència.
El problema és que, en l’actual mercat, tenir feina i un bon salari ja no és suficient. Sense estalvi, estabilitat i marge financer, les portes del banc poden continuar tancades.
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