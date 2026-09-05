Un 18% dels municipis de Catalunya no tenen cap botiga, i un 7% tampoc disposen de bar
«La desaparició del comerç accelera la pèrdua de població i la identitat comunitària», avisa Marta Angerri, directora general de Comerç, que ha impulsat un pla perquè els micropobles recuperin o mantinguin els seus establiments
En el conjunt d’Espanya, unes 4.600 localitats, que sumen el 3,2% de la població, no tenen un supermercat de proximitat, segons la patronal Asedas
María Jesús Ibáñez
Hi ha 175 municipis a Catalunya, tots ells de menys de mil habitants —els denominats micropobles—, on els residents s’han de desplaçar a localitats veïnes per omplir la cistella de la compra quotidiana. En altres 144 poblacions només sobreviu un únic comerç obert. És cert que alguns compten amb serveis de repartiment setmanal de pa i altres aliments bàsics o bé organitzen un dia de mercat ambulant amb parades perquè els qui tenen problemes de mobilitat puguin adquirir el més essencial. Però no són tots. La fotografia de la desertització comercial al medi rural, que afecta aquest 18% de poblacions de la Catalunya buidada, suma una altra dada preocupant: un 7% del total de 947 municipis que hi ha en aquesta comunitat no tenen ni tan sols un bar, és a dir, no disposen d’un punt de trobada o de socialització per als seus veïns.
«Els valors del comerç de proximitat, com també dels petits serveis de restauració, són determinants: són creadors d’ocupació i alhora motors contra la despoblació, però també actuen com a llocs de trobada dels residents i són punts d’atenció propera, on es dispensa un tracte de confiança amb recomanacions personalitzades», detalla Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat. I en municipis en què la mitjana d’edat dels veïns acostuma a ser elevada, aquesta funció social resulta encara més clau, si és possible. «La desaparició de la botiga del poble sovint accelera la pèrdua de població i també de la identitat comunitària», avisa Angerri.
La Generalitat ha constatat que els municipis que compten amb més habitatges principals i poblacions més envellides «s’esforcen per mantenir una mínima oferta alimentària», mentre que els més petits o amb diversos nuclis de població tenen menys comerç alimentari per la poca demanda. «Molts ajuntaments ja estan tirant pel seu compte, estan fent un esforç important en aquest sentit, i per això el Govern ha posat en marxa aquest any un programa, batejat amb el nom d’Arrel, per impulsar el comerç a les àrees rurals i fomentar l’arrelament en aquestes zones», assenyala el secretari de Governs Locals, Xavier Amor.
Tots dos alts càrrecs expliquen, en conversa amb aquest diari, que l’objectiu del pla, dotat inicialment amb dos milions d’euros, és que els ajuntaments obtinguin ajudes per adaptar locals multiservei, que els promotors dels projectes rebin acompanyament tècnic, «el que seria un pla de negoci», i, com a tercer pilar, que els negocis privats que continuen en marxa en molts municipis petits puguin seguir amb l’activitat, «perquè és fonamental mantenir el que ja existeix», subratlla la directora general de Comerç.
La botiga multiservei
La idea de tot plegat és contribuir a l’economia circular, és a dir, que els diners gastats en els negocis locals es quedin al mateix municipi, alhora que es promou la sostenibilitat, reduint la petjada de carboni amb l’aposta per productes de proximitat. Això permet, en definitiva, mantenir també la identitat cultural, preservar les tradicions, el patrimoni i l’essència pròpia del poble en qüestió. Aquestes botigues multiservei seran espais on es concentrin elements bàsics com la botiga d’alimentació, el bar —si escau—, la compra de premsa diària o la recollida de paquets, tenint en compte la importància que cada vegada més té el comerç en línia per als residents en aquestes localitats. La proposta, que ja existeix en una trentena de micropobles catalans, inclou en moltes ocasions zones comunitàries. «Es tracta que siguin espais on passen coses i on es crea comunitat», ressalta Angerri.
No és l’únic model viable, per descomptat. Hi ha llocs on s’han plantejat projectes mancomunats, de manera que diferents municipis s’agrupen i cadascun d’ells es diferencia en alguna activitat, mentre que en altres casos són els ajuntaments els que prenen la iniciativa del negoci, d’acord amb alguna cadena de distribució, a la qual cedeixen espais i treballadors perquè la botiga resulti econòmicament interessant a l’empresa associada.
«En tot cas, l’important és que cada ajuntament decideixi quin model vol seguir i que la gestió sigui al més professionalitzada possible, per assegurar-ne la continuïtat», afegeix la directora general. «El projecte és transversal, ja que no només parteix de la Generalitat, sinó que compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, que fa anys que està preocupada per aquest tema, així que són diversos els actors implicats», subratlla finalment el secretari de Governs Locals.
4.630 pobles a tot Espanya no tenen súper de proximitat
El juliol passat, la cadena de supermercats Carrefour va anunciar la posada en marxa d’un peculiar supermercat mòbil que viatja per les zones rurals de Galícia que no tenen cap comerç i fa arribar productes d’alimentació i de primera necessitat als veïns d’àrees allunyades de nuclis comercials. Aquest format itinerant de la seva línia de Carrefour Express, que per ara es mou per terres gallegues, no repercuteix el cost addicional del trasllat en furgoneta, de manera que els veïns d’aquests municipis poden accedir als productes als mateixos preus que si compressin presencialment en una botiga convencional.
Galícia no és, de tota manera, la comunitat autònoma espanyola amb més problema de desertització comercial. La Junta de Castella i Lleó té comptabilitzats 940 municipis sense cap establiment comercial, cosa que suposa que 85.304 persones no compten amb una botiga de proximitat. Això representa aproximadament el 42% dels seus 2.248 municipis. A Castella i Lleó la segueixen ja de lluny territoris com La Rioja, Aragó, Castella-la Manxa, Navarra i Extremadura.
A falta d’informació oficial —l’INE publica cada any una relació d’empreses per municipi i activitat principal, però aquesta estadística no permet identificar els municipis sense cap botiga física, perquè utilitza agrupacions sectorials més àmplies—, fins ara les dades més recents són les que publica l’associació Asedas, que agrupa les principals cadenes de distribució espanyoles.
En el seu anuari del 2024, l’entitat parla que 4.632 municipis espanyols no tenien cap botiga de distribució alimentària organitzada —supermercat, autoservei o hipermercat—, però això no implica, no obstant això, que puguin disposar d’una petita fleca, carnisseria, farmàcia, botiga de queviures o ferreteria. En tot cas, subratlla Asedas, la cobertura de les empreses de gran distribució arriba al 96,8% de la població espanyola.
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