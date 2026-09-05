Un 5% de les visites per asma a les urgències són per NO2
La capital catalana acull des d’avui fins dimecres el Congrés de la Societat Respiratòria Europea, que reunirà 22.000 especialistes.
Beatriz Pérez
Els pics de contaminació a les ciutats provoquen quadres més aguts d’asma i de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). Així, el diòxid de nitrogen (NO2 ), un contaminant que prové principalment del trànsit rodat i de la indústria, provoca, durant els episodis de contaminació, entre un 5% i un 9% més de visites a les urgències dels hospitals per aquestes malalties. En total, el 5% de totes les visites per asma en aquestes unitats es deuen només a aquest contaminant. Així ho van revelar els doctors Pedro Vidau i Rocío Martín, de l’Hospital Río Hortega de Valladolid, ahir en el llançament oficial a Barcelona de la campanya europea "Healthy lungs for life", que coincideix amb el Congrés de la Societat Respiratòria Europea (ERS). Aquest congrés tindrà lloc a la capital catalana des d’avui fins al pròxim dimecres 9 de setembre i posarà el focus en l’impacte de la contaminació en la salut respiratòria.
Com a part de la campanya, demà se celebrarà un acte a la plaça Universitat de Barcelona per mesurar la salut respiratòria dels ciutadans. Professionals sanitaris faran proves gratuïtes de funció pulmonar (espirometria) i oferiran consells sobre com reduir els riscos que plantegen la contaminació atmosfèrica, el tabaquisme i altres factors que afecten la salut pulmonar. L’agudització de l’asma en els dies posteriors als episodis d’alta contaminació. En els més joves de 50 anys, el pic de l’agudització de l’asma té lloc al cap de tres dies. En els més grans de 50 anys, la contaminació provoca un augment "tard" de l’asma: una setmana. "Els més grans de 50 anys aniran a les urgències uns dies més tard", va dir Vidau.
Homes i dones
Quant als pacients amb MPOC, els metges han trobat diferències fonamentalment entre homes i dones. "Els homes van a les urgències el mateix dia de l’episodi d’alta contaminació i l’endemà. Les dones acudeixen al cap de dos dies amb unes formes més agudes", va dir Martín, que va precisar que les dades de l’estudi –que també es mostraran durant el congrés– corresponen al període comprès entre el 2010 i el 2018 a Valladolid, una ciutat de baixes emissions.
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