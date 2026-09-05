Barcelona comença el curs amb obres previstes en 148 escoles i instituts
L’Ajuntament i Educació projecten una inversió conjunta de 71 milions per a noves construccions, grans reformes i millores en el confort climàtic.
ALMA RODELGO LLASAT
L’Ajuntament i el Departament d’Educació destinaran aquest any 71 milions d’euros a millorar els equipaments educatius de la ciutat. La inversió permetrà portar a terme 188 actuacions en 148 centres al llarg de l’any; 126 de les quals s’estan fent aquest estiu. Del total, 55,5 milions corresponen a l’Ajuntament i 15,5 milions a la conselleria.
Les actuacions tenen per objectiu avançar cap a unes condicions d’escolarització similars als centres educatius, a banda de millorar la inclusió, l’accessibilitat i l’eficiència energètica. Entre les intervencions que estan previstes hi ha noves construccions, grans reformes de centres ja existents, millores de patis, renovació de mobiliari i altres actuacions de cara a millorar el confort climàtic.Les actuacions tenen per objectiu avançar cap a unes condicions d’escolarització similars als centres educatius de Barcelona, a més de millorar la inclusió, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis. Entre les intervencions previstes hi ha noves construccions, grans reformes de centres existents, millores de patis i espais de migdia, renovació de mobiliari i actuacions per millorar el confort climàtic.
S’invertiran més de 6,5 milions en noves construccions per respondre a les necessitats d’escolarització o substituir centres obsolets. Entre les principals obres, figuren l’edifici definitiu de l’Institut Escola Cal Maiol, a Can Batlló, i els projectes de les noves seus de l’Escola Gaia, l’Institut Escola Xirinacs i l’Institut Escola Els 30 Passos.Aquest 2026 s’invertiran més de 6,5 milions d’euros en noves construccions destinades a respondre a les necessitats d’escolarització de la ciutat o a substituir centres obsolets. Entre les principals obres es troben les de l’edifici definitiu de l’Institut Escola Cal Maiol, al recinte de Can Batlló, i els projectes de les noves seus de l’Escola Gaia, l’Institut Escola Xirinacs i l’Institut Escola Els 30 Passos. Al setembre, l’Institut Vallcarca estrenarà el nou edifici del centre, fins ara ubicat a les instal·lacions de l’Escola Mas Falcó. També s’està redactant el projecte de la seu definitiva de l’Escola Entença, que està previst que es pugui traslladar al carrer de Provença el curs 2029-2030.Al setembre, l’alumnat i el professorat de l’Institut Vallcarca estrenaran el nou edifici del centre, fins ara ubicat a les instal·lacions de l’Escola Mas Falcó. També s’està redactant el projecte de la seu definitiva de l’Escola Entença, que està previst que pugui traslladar-se a la nova ubicació del carrer Provença durant el curs 2029-2030.
La inversió contempla prop de 18 milions per a millores i renovació de centres existents. Inclou intervencions en diversos centres de la Zona Nord, així com les obres de l’Institut Escola Sant Felip Neri, l’Institut Escola La Flor de Maig i l’Institut Escola Mallorca.La inversió també contempla prop de 18 milions d’euros per a grans actuacions de millora i renovació de centres existents. Entre aquestes es troben les intervencions en diversos centres de la Zona Nord, que des del curs 2024-2025 funcionen com a instituts escola, així com les obres de l’Institut Escola Sant Felip Neri, l’Institut Escola de La Flor de Maig i l’Institut Escola Mallorca.
Sistemes d’aerotèrmia
Una altra de les principals línies d’actuació és el Pla Clima Escola Barcelona. Aquest any, es destinen 22,95 milions a continuar amb la instal·lació dels sistemes d’aerotèrmia a 30 centres més, amb la qual cosa s’arribarà a 84 edificis climatitzats. L’objectiu és arribar als 170 centres el 2029, una actuació que beneficiarà 55.000 alumnes. El pla també inclou millores com proteccions solars, substitució de fusteries, aïllament i refugis climàtics exteriors.Una altra de les principals línies d’actuació és el Pla Clima Escola Barcelona. Aquest any es destinen 22,95 milions d’euros a continuar amb la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia en 30 centres més, amb la qual cosa s’arribarà a 84 edificis climatitzats. L’objectiu és arribar a 170 centres el 2029, una actuació que beneficiarà 55.000 alumnes. El pla també inclou millores com proteccions solars, substitució de fusteries, aïllament i refugis climàtics exteriors.
Es dedicaran al voltant de 24 milions a millorar el confort ambiental dels centres educatius. A aquestes actuacions s’afegeixen també programes d’eficiència energètica i ambiental, així com la renovació de patis i espais exteriors. La millora dels espais inclusius es manté entre les prioritats. A més, es destinen 1,6 milions d’euros a nou mobiliari, equipament i reposició d’elements.En total, es dedicaran al voltant de 24 milions d’euros a millorar el confort ambiental dels centres educatius. A aquestes actuacions se sumen diferents programes d’eficiència energètica i ambiental, així com la renovació de patis i espais exteriors. La millora dels espais inclusius també es manté entre les prioritats d’aquest any. El programa de nous usos inclusius arribarà a dotze centres més de la ciutat, amb espais de migdia més confortables i més ben equipats. A més, es destinen 1,6 milions d’euros a nou mobiliari i equipament i a la reposició d’elements.
Les actuacions també arriben als centres d’ensenyaments postobligatoris. Aquest curs començarà una primera fase de les obres de l’Institut Pablo Ruiz Picasso per acollir una oferta educativa especialitzada en estudis ferroviaris. També està prevista l’obertura de la nova seu de l’Institut del Disseny i Arts Gràfiques a la Zona Franca i la represa de les obres de l’Institut de l’Esport a les Piscines de Salt de Montjuïc.Les actuacions també arriben als centres d’ensenyaments postobligatòries. Aquest curs començarà una primera fase de les obres d’adequació de l’Institut Pablo Ruiz Picasso per acollir una oferta educativa especialitzada en estudis ferroviaris. També està prevista l’obertura d’una nova seu de l’Institut del Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona a la Zona Franca i la represa de les obres de l’Institut de l’Esport de Barcelona a les Piscines de Salt de Montjuïc. En total, es destinen gairebé 9 milions a 17 actuacions en centres d’ensenyaments postobligatoris, que inclouen millores tècniques i funcionals, ampliacions, actuacions en espais exteriors i treballs d’accessibilitat.En total, aquest 2026 es destinen gairebé 9 milions d’euros a 17 actuacions en centres d’ensenyaments postobligatoris, que inclouen millores tècniques i funcionals, ampliacions, actuacions en espais exteriors i treballs d’accessibilitat.
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