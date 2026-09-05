Altes temperatures
Catalunya viu la nit més càlida registrada en un mes de setembre
Els 27,1 graus registrats a l’Observatori Fabra es converteixen en la primera nit tòrrida en un mes de setembre a Barcelona
Jordi Grífol
La calor no cessa a Catalunya. Tancat ja l’estiu meteorològic del 2026, el més càlid des que hi ha registres, les altes temperatures continuen sent de rècord en aquest inici de setembre inèdit. La nit de divendres a dissabte ha estat la més càlida registrada en un mes de setembre a tot Catalunya des que se’n tenen registres. Destaquen els 28,5 °C de temperatura mínima de Portbou i els 27,1 °C de l’Observatori Fabra de Barcelona.
Els valors registrats a Barcelona són totalment inèdits, i la primera nit tòrrida de la capital en un mes de setembre. Caldrà esperar fins que acabi la jornada per conèixer la temperatura mínima definitiva d’aquest 5 de setembre que apunta a rècord. Fins ara, la mínima diària més elevada en un mes de setembre en tota la sèrie climàtica 1914-2026 és de 24,8 °C, registrats el 9 de setembre de 1966.
També s’ha viscut una nit tòrrida, amb valors superiors als 25 °C, al Montmell (26,1 °C ), Dosrius (26 °C), Mataró (25,4 °C), La Panadella (25,5 °C) i Badalona (25,1 °C), segons les xifres de les estacions del Servei Meterològic de Catalunya (Meteocat) a les 5 hores de la matinada d’aquest dissabte.
Trenta graus a les onze de la nit
Ahir divendres, de fet, es va viure el dia de setembre més calorós a Catalunya des que hi ha dades, amb rècords en 77 de les 128 estacions de la xarxa del Meteocat que tenen més de vint anys d’antiguitat.
A les onze de la nit encara se superaven els trenta graus en punts de les comarques de l’Alt Empordà, Ribera d’Ebre i el Segrià. Segons el Meteocat, era necessari pujar fins als 1.700 metres d’altura sobre el nivell del mar per trobar a aquella hora tots els valors de Catalunya per sota dels vint graus.
Així, a Lleida van anotar a mitjanit 29 graus; a Gandesa, 28; a Barcelona, 27; i a Banyoles, també 27.
Alerta per calor intensa
Protecció Civil ha actualitzat aquest dissabte l’alerta per episodi de calor intensa activat divendres després d’una jornada de temperatures que també va ser de rècord. A Vinebre es va arribar a una màxima de 42,5 graus, xifra també inèdita en un mes de setembre.
L’alerta s’allargarà així durant tot el cap de setmana, amb calor generalitzada a tot Catalunya aquest dissabte i avís taronja per a les comarques tarragonines de Priorat, Ribera d’Ebre i Baix Ebre. La calor intensa, especialment acusada a la demarcació de Lleida, farà que els termòmetres puguin tornar a enfilar-se fins als 40 graus.
Segons les prediccions, s’espera que les temperatures comencin a baixar lentament dilluns.
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