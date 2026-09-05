Un dels menors de Manresa estava en llibertat vigilada
El detingut presumptament havia comès un robatori amb violència i intent d’homicidi. Els Mossos van registrar ahir a la nit el domicili d’un dels joves.
J. G. Albalat
Un dels dos menors d’edat detinguts per presumpta implicació en la mort amb arma blanca a Manresa de Carles Vilajosana, de 45 anys, durant la matinada de dimarts, tenia vigent una mesura cautelar de llibertat vigilada per un cas anterior que no està relacionat amb aquest homicidi. Tots dos arrestats, de 15 i de 16 anys, han ingressat en un centre d’internament en règim tancat, un amb tractament terapèutic, pel crim a la capital del Bages.
A un d’aquests dos menors, segons apunten les fonts consultades, li van imposar la llibertat vigilada per un presumpte robatori amb violència i un intent d’homicidi comès el 24 d’abril. Per aquest cas es va mantenir internat en un centre des del 6 de maig fins al 31 de juliol, quan es va acordar la mesura cautelar i provisional de llibertat vigilada. Aquesta va començar a executar-se l’11 d’agost i encara era vigent quan es va produir l’atac mortal a Vilajosana.
L’altre adolescent arrestat també havia estat sotmès anteriorment a una mesura de llibertat vigilada per altres fets, però aquesta ja havia acabat quan es va produir el crim de Manresa.
En el sistema penal de menors espanyol, la llibertat vigilada és una mesura que permet que el menor presumptament implicat en un delicte estigui en el seu entorn habitual, sense estar internat, tot i que sotmès durant un període al seguiment per professionals. Pot haver d’acudir a entrevistes, complir pautes socioeducatives, assistir regularment a l’escola o a un centre formatiu i respectar altres regles de conducta que estableixi el jutge. La llibertat vigilada no comporta per si mateixa una vigilància policial permanent del menor.
Tots dos nois detinguts són catalans i tenen les famílies residents a Catalunya. Van ser arrestats per la seva presumpta participació en l’homicidi de Vilajosana, veí de Castellnou de Bages, que va ser apunyalat al carrer durant la matinada, en plena festa major de Manresa. Tots dos arrestats acumulaven nombrosos antecedents, alguns per accions violentes.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va detallar ahir en roda de premsa que tots dos menors eren reincidents i, preguntada pel fet que un d’ells hagués sortit d’un centre d’internament poc més d’un mes abans del crim, va plantejar la necessitat d’obrir una reflexió sobre com cal actuar davant "aquestes tipologies de joves violents" que reincideixen malgrat rebre l’"acompanyament adequat" i els "internaments que estableix la llei".
Investigació oberta
Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per determinar si hi podria haver més implicats en els fets, que van passar cap a les 05.10 hores de la matinada de dimarts arran d’una baralla entre dos grups de quatre o cinc persones. Tots dos detinguts havien mantingut anteriorment una actitud "reprovable" i feia temps que tenien comportaments "no adequats" per a uns menors, segons indica la consellera Parlon.
La investigació continua oberta per determinar si hi va haver més implicats en l’agressió. De fet, ahir a la nit els Mossos van registrar el domicili d’un d’aquests dos menors detinguts. L’ampli operatiu, que va incloure vehicles i agents de la Brimo i dels Arro, a més de la policia científica i la comitiva judicial, va començar al voltant de les 19.00 hores i va bloquejar el carrer de Santa Llúcia.
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