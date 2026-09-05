El Govern i l’Hospitalet pacten ressituar la subestació elèctrica de Can Rigalt
El trasllat de la infraestructura és essencial perquè el futur Campus Clínic a la Diagonal sigui una realitat. L’alcalde del municipi celebra que la segona ciutat catalana guanyarà 40.000 metres quadrats i trencarà "una barrera històrica".
Àlex Rebollo
Són molts els deutes històrics que l’Hospitalet de Llobregat manté amb la seva zona nord, la més densament poblada d’Europa. Amb tot, el futur Campus Clínic a la Diagonal s’ha erigit en l’eina que pot desbloquejar part d’aquests compromisos que les administracions aspiren a saldar amb els veïns de la segona ciutat de Catalunya, en alguns casos, des de fa més de 20 anys. Una de les principals qüestions és el trasllat de la subestació elèctrica de Can Rigalt, un moviment que el consorci que gestiona l’arribada del Clínic considera "imprescindible" i que s’ha de fer "tant sí com no", assegura la institució, perquè el futur campus hospitalari, tal com es projecta en aquest moment, sigui una realitat.
El mateix Govern de la Generalitat s’hi ha compromès tan bon punt es porti a terme el trasllat i el soterrament de la subestació elèctrica de Collblanc per "millorar la integració urbana del sector". L’equipament s’haurà de moure a l’àmbit del parc de Can Rigal, just a la frontera entre el terme municipal de Barcelona i el de l’Hospitalet. "Guanyarem 40.000 metres quadrats i trencarem una barrera històrica", celebra l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós. "Hi ha hagut moltes visions i sensibilitats que s’han anat ajustant. Realment és un èxit per a tothom", assenyala Quirós, que reconeix que en aquest procés s’han generat "alguns moments de dificultat en els quals ens hem hagut de plantar i dir: ‘Escolteu, així no’".
No sempre ha estat clar que el trasllat de la subestació hagués de ser una prioritat. De fet, el Govern ja ha posat sobre la taula altres alternatives per garantir el subministrament elèctric que necessitarà el nou Hospital Clínic, entre elles l’ampliació de la subestació de les Corts. La reubicació de la infraestructura actual és, sobretot, imprescindible per alliberar terreny, desenvolupar en el seu conjunt el futur Campus Clínic –un àmbit molt més ampli que el mateix hospital i que també ha d’acollir equipaments, serveis i altres usos vinculats al projecte– i donar energia als nous equipaments i habitatges, a més de continuar subministrant energia a l’Hospitalet, Barcelona i altres municipis pròxims com fins ara.
Informe de viabilitat
Tot i que l’horitzó del futur hospital es manté en el 2035, encara no és clar el calendari ni la inversió que hi haurà de posar cada part. S’havia parlat d’uns 60 milions d’euros. El Consorci del Campus Clínic confia a tenir a finals d’any un informe de viabilitat que permeti començar a concretar aquests aspectes. A priori, sobre el paper el trasllat haurà de ser sufragat pel FC Barcelona, que té el 35% del sòl afectat; la promotora immobiliària Metropolitan House (32%); l’Ajuntament de l’Hospitalet (25,5%), i altres petits propietaris (7,5%). "Parlem d’un servei per a tot el projecte. Per tant, fer caure la pressió econòmica només en els propietaris de la part de Can Rigalt de l’Hospitalet no té cap lògica", assenyala l’alcalde de l’Hospitalet, que apunta que, si els beneficis de l’operació són compartits, les càrregues també haurien de ser-ho.
De fet, més enllà de la subestació, aquest nou Clínic que al principi semblava que només miraria cap a Barcelona ha anat ampliant la visió per integrar-hi cada vegada més Esplugues i l’Hospitalet i desenvolupar, en paraules del consorci encarregat de fer-lo realitat, "una nova centralitat metropolitana".
En el cas de l’Hospitalet, l’altra gran notícia és que el futur Clínic també atendrà la població de la zona nord d’aquest municipi –aproximadament, 150.000 persones–. Els veïns dels barris del nord esperen des de fa més de 20 anys un nou hospital general redimensionat a les necessitats de la població actual.
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