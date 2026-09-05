La jutge deixa en llibertat amb càrrecs la mare del nadó mort de la Mina
Jordi Ribalaygue
La jutge de guàrdia de Badalona va deixar ahir en llibertat amb càrrecs la mare del nadó trobat mort dimecres en un bloc del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos van detenir la dona, de 33 anys, que consta com a investigada per la mort del menor. La dona que s’encarrega de la neteja d’una escala del carrer de Llevant va trobar la bossa ensangonada que ocultava el nadó. Les versions difereixen sobre si era al celobert o al costat de l’entrada de la porteria.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar del fet que la magistrada va acordar la llibertat per a l’arrestada però decretant unes mesures cautelars. La jutge va imposar que es retiri el passaport a la mare, li ha prohibit la sortida del territori espanyol i l’obliga a comparèixer periòdicament al jutjat.
Els fets van tenir lloc dimecres al voltant de les 13.00 hores, quan els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per la localització del cos sense vida d’un nadó. Diverses patrulles es van desplaçar al lloc i també es van activar diverses dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques.
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