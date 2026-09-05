L’Ajuntament aspira a un acord amb les biblioteques, que allarguen l’aturada
El consistori reitera la seva "total voluntat d’arribar a un acord" amb els sindicats per unificar el model salarial i posar fi a la vaga indefinida.
Àlex Rebollo
Encara no s’entreveu un final pròxim al conflicte obert entre l’Ajuntament de Barcelona i les biblioteques de la ciutat, que mantenen una vaga indefinida des del 26 de maig. Després de la manifestació de dimarts passat davant la Sagrada Família i els dubtes generats sobre el marc de les negociacions, el govern local reitera la seva "total voluntat d’arribar a un acord" en el marc d’aquest front. Ho va dir ahir el regidor de Cultura, Xavier Marcé, que va insistir que es tracta d’un servei "molt ben valorat per la ciutadania", per la qual cosa "s’ha de donar la importància que té a la feina que fan els treballadors de les biblioteques".Encara no s’entreveu un final pròxim al conflicte obert entre l’Ajuntament de Barcelona i les biblioteques de la ciutat, que mantenen una vaga indefinida des del 26 de maig. Després de la manifestació de l’1 de setembre davant la Sagrada Família i els dubtes generats sobre el marc de les negociacions, el govern local ha reiterat la seva "total voluntat d’arribar a un acord" en el marc d’aquest front. Ho ha dit el regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé, que ha insistit que es tracta d’un servei "molt ben valorat per la ciutadania", per la qual cosa "cal donar la importància que té a la feina que fan els treballadors de les biblioteques".
Precisament, els sindicats que lideren el comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la CGT i la Intersindical, critiquen la "falta de negociacions" per part del consistori i al juny van anunciar que portarien el conflicte al Departament de Treball perquè faci la intermediació. El govern local va avançar que la setmana vinent tenen prevista una reunió sota la conciliació de Treball i que la previsió és que "difícilment es resolgui" llavors el tema, però aspiren a acostar actituds. Per al comitè, això no implica que les negociacions estiguin obertes i retreuen que l’última reunió entre les dues parts es produís el 16 de juny.Precisament, els sindicats que lideren el comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, La CGT i la Intersindical, critiquen que la "falta de negociacions" per part del consistori i ja al juny van anunciar que portarien el conflicte laboral al Departament de Treball per a la seva intermediació. El govern local ja ha avançat que la setmana vinent tenen prevista una reunió sota la conciliació de Treball i que la previsió és que "difícilment es resolgui" llavors el conflicte, però que aspiren a fer postures en pròximes convocatòries. Per al comitè, això no implica que les negociacions estiguin obertes i retreuen que l’última reunió entre les dues parts es produís el 16 de juny passat.
Durant la protesta que va tenir lloc dimarts passat es van arribar a tancar 37 de les 41 biblioteques municipals de Barcelona. Aquest estiu, aproximadament una de cada quatre biblioteques ha hagut de tancar per falta de personal per mantenir l’atenció al públic, una situació que amenaça d’allargar-se. El pròxim dia 14 de setembre, els treballadors de les biblioteques celebraran una nova assemblea en què es decidiran els passos que s’han de seguir.Durant la protesta del passat dia 1 es van arribar a tancar 37 de les 41 biblioteques municipals de Barcelona. Aquest estiu, aproximadament una de cada quatre biblioteques ha hagut de tancar per falta de personal suficient per mantenir l’atenció al públic, una situació que amenaça de prolongar-se. El dia 14 de setembre, els treballadors de les biblioteques celebraran una nova assemblea en la qual es decidiran els passos a seguir.
Malgrat que el conflicte va esclatar entre l’abril i el maig d’aquest any, les seves arrels es remunten més enrere en el temps. El 2001 es va crear el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que està integrat per l’Ajuntament i la diputació. Des d’aleshores, això ha suposat que existeixi un doble model salarial, ja que al voltant d’un 30% de la plantilla ha funcionat i funciona sota les condicions de la Diputació de Barcelona, mentre que el 70% restant ho fa amb les del consistori.Tot i que el conflicte va esclatar entre abril i maig d’aquest any, les seves arrels es remunten molt més enrere. L’any 2001 es va crear el Consorci de Biblioteques de Barcelona, que està integrat per l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació. Des d’aleshores, això ha suposat que existeixi un doble model salarial, ja que al voltant d’un 30% de la plantilla ha funcionat i funciona sota les condicions de la Diputació de Barcelona, mentre que el 70% restant ho fa amb les del consistori.
Beneficis adquirits
Un altre dels orígens del conflicte es troba en el nou acord de condicions de l’Ajuntament 2025-2028, firmat pels tres sindicats majoritaris al consistori (CCOO, CSIF i UGT) i al qual es va oposar la CGT, un dels sindicats que integren el comitè de les biblioteques. Aquest acord, que va entrar en funcionament al febrer, defineix les condicions laborals d’uns 15.000 empleats municipals. En el cas de les biblioteques, l’executiu local vol que el comitè s’hi adhereixi per posar fi a la doble escala salarial i unificar les condicions.Després d’això, un altre dels orígens del conflicte es troba en el marc nou acord de condicions de l’Ajuntament de Barcelona 2025-2028, firmat pels tres sindicats majoritaris al consistori (CCOO, CSIF i UGT) amb el govern municipal de l’alcalde Jaume Collboni i al qual es va oposar la CGT, un dels sindicats que integren el comitè de les biblioteques. Aquest acord, que va entrar en funcionament al febrer defineix les condicions laborals d’uns 15.000 empleats municipals. En el cas de les biblioteques, l’executiu local és que el comitè s’adhereixi per posar fi a la doble escala salarial i unificar les condicions dels treballadors.
Aquest moviment provoca que algunes suposades millores no s’apliquin a part de la plantilla perquè ja les tenien adquirides abans i viceversa. També que, a favor d’algunes millores, es renuncia a beneficis adquirits amb els anys, punts que han generat tensions per part dels sindicats en les negociacions.
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