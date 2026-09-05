150 boutiques
La Roca Village es corona com a paradís de compres de l’àrea de Barcelona amb rècord: 5,9 milions de visitants anuals
El «destinació comercial» i gastronòmica, que ofereix descomptes en grans marques, potencia els serveis personalitzats i introdueix col·leccions de temporada en un centenar de botigues
La Roca Village despunta com a plataforma de marques barcelonines i pista d’aterratge del luxe
La Roca Village bat rècord de visitants el 2023 i potencia la venda personalitzada al ‘pretty woman’
Patricia Castán
És difícil creuar-se amb algú molt carregat de bosses a La Roca Village, el paradís de les compres a 38 quilòmetres de Barcelona. No pas perquè els visitants no sucumbeixin fàcilment al ‘shopping’ entre les seves 150 botigues, sinó perquè algun dels conserges i assistents els guardarà les compres perquè puguin completar la jornada de botigues amb comoditat. Perquè aquesta és la gràcia i mèrit d’aquest «destinació de compres» que combina descomptes i glamur. Reuneix marques de luxe, dissenyadors locals emergents i algunes firmes més populars, juntament amb restaurants i terrasses on menjar o prendre alguna cosa, exposicions d’art i experiències personalitzades, tot plegat amb un servei d’«hospitalitat» propi d’un hotel de cinc estrelles, expliquen. La fórmula millorada amb els anys des de la seva obertura el 1998 es va saldar amb un rècord de 5,9 milions d’usuaris el 2025, tot i que aquest any va camí de superar-lo.
Amb una afluència que supera la Sagrada Família, entre les obertures més recents que mantenen viva la curiositat de clients fidels i turistes, figuren Stella McCartney, Birkenstock, Eleventy, eseOese, Simorra, Clé de Peau o Tinycottons. I en l’evolució destaca la gradual introducció de les col·leccions de temporada, presents ja en un centenar de les botigues, a preu regular, i que conviuen amb els articles de la temporada anterior que són denominador comú a tots els establiments, a preus especials.
Aquest any ha arribat als 2.150 llocs de treball (2.050 a boutiques i un centenar en oficines, seguretat i manteniment), un 75% dels quals són residents del Maresme i el Vallès Oriental. La seleccionada oferta comercial es concentra en un recinte a cel obert, arbratge, impol·lut i que presumeix d’assegurança, amb particularitats que el distingeixen per ser més que un centre comercial. Tot i que al principi se’l va etiquetar com un gran outlet, el recinte gestionat per la marca global The Bicester Collection, que compta amb onze espais més a Europa, Àsia i els Estats Units, vol desmarcar-se d’aquest concepte. Segons expliquen els seus gestors, a La Roca Village tot està dissenyat al mil·límetre perquè la visita sigui, per si mateixa, una experiència plaent.
Aquest estiu, marcat per les onades de calor, la gran artèria que vertebra el recinte, amb establiments a banda i banda i petites placetes de descans, ha incorporat vegetació i tendals per crear espais d’ombra arreu, amb novetats com les ombres Vimet, de la firma catalana Pont de Queròs. Grans arbres configuren el passeig, poblat d’establiments als dos costats, on sempre hi ha alguna firma nova. Actualment, ja hi ha una vintena de pop-up o botigues efímeres, que solen establir-se entre sis mesos i un any, mantenint viu l’interès del visitant, a més de connectant el comprador forà amb el talent local i difonent marques locals i emergents que en ocasions acaben arrelant al recinte. Fins i tot existeix un espai, Le Salon, que acull ‘estades’ breus (entorn d’un mes) de firmes en auge, que allà disfruten d’una gran visibilitat.
60% de turistes i més serveis
Perquè el visitant internacional suposa un 60 % del total, malgrat que en determinats períodes, com el Nadal, l’autòcton sigui més present. Al capdavant del 'tax free' (la devolució de l’IVA als viatgers extracomunitaris que es pot tramitar in situ) se situen clients xinesos i coreans, tot i que el Village destaca amb dades del segon trimestre de l’any l’auge de mercats com Turquia, Llatinoamèrica, el Regne Unit i Suïssa, així com diversos països de l’Àsia Central i el Caucas, assenyalen.
El públic estranger és precisament el majoritari en el servei d’autocars Shopping Express, que ofereix 11 sortides diàries des de l’Estació Barcelona Nord fins a La Roca Village, en 40 minuts. Per cuidar-lo al màxim, acaben d’incorporar un lounge d’espera i informació per als usuaris en un espai de l’estació, on ja comença l’experiència i on poden obtenir beneficis addicionals o tramitar la seva inscripció al programa de membres, que els permetrà acumular punts i avantatges amb cada compra.
Aquest nou plus és un pas més en l’aposta pel «turisme de qualitat, basat en el servei, la personalització i creació d’experiències memorables», defineix Cristina Viollaz, directora de negoci de La Roca Village. Durant la ruta, els guies il·lustren el visitant tant sobre els descomptes del 20 al 70% que es poden arribar a trobar, com sobre el disseny del recinte, «inspirat en l’arquitectura catalana i Gaudí», o fins i tot donen informació sobre la Sagrada Família o sobre les possibilitats d’excursions als municipis i platges del Maresme, que l’usuari va entreveient en el trajecte.
«El Village forma part de l’ecosistema creatiu i cultural de Barcelona», afegeix Viollaz, per la qual cosa busquen que «els visitants trobin una part de la ciutat, tant amb les seves marques, gastronomia i talent local», com amb les activitats que van desplegant. També compten amb un programa filantròpic, DO GOOD.
Moda i cultura local
La capitalitat mundial de l’Arquitectura que ostenta aquest any Barcelona i el centenari de la mort de Gaudí els ha portat aquest 2026 a desplegar la iniciativa artística ‘Una porta a Barcelona’, amb afany de visibilitat entre tots els seus visitants. Per això, el fotògraf Jordi Bernadó ha retratat 24 llars de la ciutat que representen els seus valors, com ara la diversitat, la creativitat, el talent i el sentit de comunitat, des de l’habitatge de l’última inquilina de La Pedrera fins a la roba estesa en un interior d’illa. S’exposen temporalment (de 12 en 12), ocupant plafons en altres tants espais destacats dins del passeig comercial.
L’altra acció del moment són les instal·lacions florals de gran format creades per l’estudi barceloní Flowers by Bornay. Es tracta de portals escultòrics de gran format, inspirats en la Pedrera i la Casa Batlló, recobertes amb pètals amb la paleta cromàtica que evoca l’arquitecte.
Aquest component creatiu reforça un relat global sobre un consumidor internacional que «busca autenticitat, servei i experiències», més enllà de la pura compra de marques que va originar La Roca Village, prossegueix Viollaz.
Al recórrer el recinte, destaca l’afinat mix comercial. Equilibra el luxe (s’alineen firmes com Gucci, Armani, Ferragamo, ZEGNA, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Burberry, Balenciaga, Max Mara, Loewe, Prada, Valentino, Versace i d’altres); l ’oferta esportiva (Adidas, Asics, Barça Store, Helly Hansen, New Balance, The North Face, Under Amour (a ‘pop up’)...; de Denim (Calvin Klein, Levi’s, Guess, Diesel...); d ’ accessoris (Castañer, Camper, Geox, Longchamp, Furla, Dr. Martens, Etnia Barcelona i d’altres); rellotges i joies (de TAG Heuer a Montblanc); de bellesa i llar (Rituals, Shiseido, Clarins, Villeroy & Boch, Create...); i firmes locals i internacionals de ‘prêt-à-porter’ que aporten disseny i molts fans, com Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Boggi, Boss, Lola Casademunt, Brownie, Cold Culture, Hackett London, Isabel Marant, Lacoste, Nude Project, Polo Ralph Lauren, Sandro, Scalpers, Tommy Hilfiger, Zadig&Voltaire i moltes més.
El component afegit en la litúrgia d’anar de botigues és comptar amb al·licients com el servei ‘hands-free shopping’ (davant grans compres es pot sol·licitar a les botigues que es gestionin les bosses a consergeria, o els mateixos assistents del recinte ho ofereixen si veuen algú molt carregat, a més de ser un servei habitual entre clients habituals). De fet, es fidelitza els compradors amb un sistema de membresia que suma punts per cada despesa i atorga tres nivells de beneficis. Entre els quals, l’accés a ‘personal shoppers’ que ajuden a seleccionar articles i assessoren les eleccions a les Suites, un oasi amb quatre grans emprovadors en els quals de vegades s’unifica una selecció d’una marca destacada. Per a clients VIP i destacats, The Apartment, en un dels accessos, és un fabulós ‘lounge’ privat on prendre’s un descans, rebre atenció personalitzada i on tenen lloc esdeveniments i presentacions.
Gastronomia diversificada
La Roca Village del 2026 ha millorat també la seva proposta gastronòmica. Compta amb els restaurants Corso Illuzione (cuina italiana però que inclou un corner d’articles de decoració); Atmosferes Mordisco (connecta amb la memòria de l’històric Mordisco de Rosa Esteva a Barcelona); el japonès Mori by Parco; i la nova ubicació (ampliada), amb una carta més ambiciosa i elaborada d’Andreu, on el protagonista és el pernil; també la renovació de Cèntric, de cuina catalana. L’oferta d’establiments es completa amb Farggi 1857, però el recinte suma els seus vistosos quioscos.
Destaca la incorporació aquest estiu de Nomad Flow, amb ‘street food’ halal ‘friendly’ i una versió moderna del kebab que atrau molts comensals àrabs, a més de compradors locals. Després d’un aterratge temporal amb èxit l’any passat, ja és permanent la ubicació del lloc de Gassó Artesans 1885, empresa familiar de Granollers que tempta el comprador amb la seva pastisseria gurmet i snacks per menjar in situ o portar. Una altra opció, és Ralph’s Coffee, estil nord-americà, vinculat a Ralph Lauren, i que només és a grans capitals cosmopolites, entre d’altres.
És temporal el muntatge (fins al 15 de gener) de Gastronomic Atelier, amb truites gurmet i postres artesanals, mentre que aquest mes obrirà també per un temps limitat de moment, la caseta de Simbòlic, botiga de la Casa Batlló amb articles de qualitat inspirats en Gaudí, en una de les places més coquetes del Village.
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