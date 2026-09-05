Sense fer enfadar els veïns
Un decàleg de bones pràctiques adverteix que, perquè els contenidors intel·ligents funcionin, cal fer ranures més petites i oferir més informació i incentius.
G. C.
Els sistemes de recollida selectiva més exigents, com els contenidors tancats i el porta a porta, solen generar una incomoditat inicial per al ciutadà o, com a mínim, un canvi de rutina, a l’haver d’identificar-te per obrir el contenidor i dipositar les escombraries de certes fraccions. No obstant, aquests dos models són les úniques fórmules eficaces provades fins ara per millorar les taxes de reciclatge. De fet, la majoria d’administracions i empreses del sector dels residus coincideixen que és necessari aplicar aquestes receptes. L’assumpte clau, per tant, és decidir com s’han d’implantar perquè funcionin i generin pocs problemes.
Aquest és el punt de partida del decàleg de bones pràctiques que planteja Ecoembes per al tancament de contenidors i la millora de la recollida selectiva. L’organització, que gestiona el sistema amb què les empreses gestionen els residus d’envasos, pretén aprofitar la seva posició entre companyies, ajuntaments i gestors de residus per contribuir a facilitar l’avenç.
Bonificacions
Una de les principals conclusions de l’empresa és que amb tancar un contenidor no n’hi ha prou, sinó que s’han d’ incloure incentius per als veïns que reciclen millor. Una possibilitat és traduir les dades en bonificacions per als que separen correctament els seus residus perquè hi ha una relació més real entre la conducta i el cost.
Però hi ha altres aspectes que la companyia considera importants, com per exemple el disseny físic dels contenidors. Per evitar que en un contenidor concret arribin residus que no corresponen, Ecoembes planteja reduir la mida de les boques dels contenidors. "Això dificultaria la introducció de materials inadequats", expliquen des de l’empresa. Passa una cosa semblant amb el contenidor gris, de la fracció resta: "De poc serveix controlar unes fraccions si existeix al costat una alternativa oberta en què poden acabar totes les escombraries barrejades". Per aquesta raó, la implantació ha d’abordar conjuntament quins contenidors es tanquen, quins residus admet cada un, com es controla la fracció resta, que en línies generals ha d’estar tancada. Una altra qüestió destacada és la freqüència amb què s’obren certs contenidors.
El document d’Ecoembes també avisa que no tots els municipis poden aplicar el mateix model. El principal repte és a les grans ciutats, on hi ha més població, molta activitat comercial i edificis amb poc espai. Durant les primeres fases, a més, el canvi ha d’anar acompanyat d’una quantitat d’informació suficient perquè els veïns sàpiguen com actuar de manera fàcil.
La posada en marxa d’aquests sistemes, a més, coincideix amb una "pressió regulatòria" creixent sobre els residus, afirmen des d’Ecoembes. L’empresa, sobre això, reclama que el desenvolupament normatiu se centri a facilitar el compliment dels objectius ja vigents abans que a incorporar noves exigències, en la línia del que preveu la futura llei de residus catalana. Empreses i ajuntaments, detallen fonts d’Ecoembes, lidien amb una "elevada càrrega burocràtica" a causa de les successives normes.
L’organització, a més, demana "treure la gestió de residus de la confrontació política". Tancar contenidors, modificar taxes o introduir incentius són decisions sovint impopulars però necessàries que s’han d’abordar deixant de banda el signe polític de l’Administració que les impulsa i centrant-se en com es gestionen, asseguren les fonts consultades.
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