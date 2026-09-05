La UAB reforça la connexió amb autobús amb BCN i Cerdanyola
L’e3 arribarà a 218 serveis diaris en dies lectius i tindrà una freqüència d’entre cinc i 10 minuts en hora punta a partir de dilluns. Amb 2.030.835 viatgers el 2025, és una de les rutes amb més demanda.
Clàudia Mas
La connexió amb autobús entre Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es reforçarà a partir de dilluns. El Departament de Territori ampliarà el servei de la línia e3 amb 14 noves expedicions, una mesura amb què pretén respondre a l’augment de viatgers i millorar el transport públic en un dels principals corredors universitaris de l’àrea metropolitana. Amb els canvis, la línia oferirà 218 expedicions diàries durant els dies lectius de la UAB i els autobusos passaran cada cinc o 10 minuts en les hores de més demanda.
D’aquests serveis, 200 faran parada a Cerdanyola del Vallès, fet que comporta 60 expedicions més amb parada al municipi. Una mesura anunciada dijous per la consellera Sílvia Paneque a Badia del Vallès amb la millora de 13 línies de busos interurbanes.
El reforç no implicarà la desaparició dels serveis ràpids entre la capital catalana i el campus universitari. Territori mantindrà les expedicions directes entre Barcelona i la UAB en hora punta, amb 10 serveis d’anada i vuit de tornada a les franges amb més passatgers. La línia està operada per Sarbus, del grup Moventis, i és una de les connexions interurbanes amb més volum d’usuaris de Catalunya. El 2025 va registrar 2.030.835 viatgers, després que la seva oferta ja fos ampliada el setembre d’aquell mateix any.
La principal novetat de la reorganització serà l’augment del nombre d’autobusos que passen per Cerdanyola del Vallès. La Generalitat busca adaptar el servei als patrons actuals de mobilitat i mirar de donar resposta a l’increment de la demanda coincidint amb el començament del nou curs universitari.
Badia del Vallès
El Govern destinarà 304.157 euros anuals al reforç de les connexions entre Barcelona, Cerdanyola i la UAB. L’actuació s’emmarca en el segon pla de xoc de l’autobús interurbà, impulsat per ampliar l’oferta de transport públic per carretera a diversos punts de Catalunya. La millora de la mobilitat al voltant del campus també té una rellevància especial per als municipis veïns. N’és un Badia del Vallès, que els últims anys ha intensificat l’estratègia per estrènyer els vincles amb la UAB. El seu alcalde, Josep Martínez, destaca la feina feta amb el Govern per acostar el municipi al campus. "Hem treballat molt amb la Generalitat per tenir connexió amb la UAB", assenyala.
L’aposta per millorar el transport forma part d’un projecte més ampli amb què Badia busca consolidar-se com a districte universitari vinculat a la UAB i aprofitar la proximitat al campus per atraure població jove i crear nova activitat. Aquest objectiu cobra especial importància en un municipi de 13.109 habitants que afronta una profunda transformació urbana després de mig segle marcat pel seu origen com a solució habitacional per a milers de famílies treballadores. La progressiva liberalització dels seus 5.200 habitatges de protecció oficial obre un nou escenari en què l’Ajuntament vol reforçar la relació de Badia amb la universitat i avançar cap a un perfil de ciutat més vinculada als estudiants i els joves.
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina