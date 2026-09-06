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Rodatges

Un helicòpter a baixa altura desencadena la confusió i les queixes dels veïns al centre de Barcelona

El recorregut de l’aeronau va incloure principalment la Dreta de l’Eixample i sectors de Sant Martí i Horta-Guinardó

Un helicòpter sobrevola Barcelona.

Un helicòpter sobrevola Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

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Patricia López Avilés

Barcelona

Els veïns de la ciutat de Barcelona s’han despertat sobresaltats aquest matí de diumenge per la presència d’un helicòpter que sobrevolava a baixa altura els carrers del municipi.

Segons la web flightradar24, que registra els vols de totes les aeronaus que emeten la seva localització, l’ helicòpter ha començat la seva marxa a les 7.29 h delmatí. A partir de les 9.00 h, els ciutadans han notificat que el soroll era constant i que el vehicle volava a poca altura.

El so ha desencadenat les queixes dels ciutadans, que no entenien per què no parava de donar voltes a primera hora del matí.

L’explicació

Tot i que a primera vista semblava un operatiu dels Mossos d’Esquadra, l’explicació és molt diferent: es tracta d’un rodatge audiovisual que comptava amb tots els permisos en regla. Els colors blau fosc i els quadros vermells podien portar a la confusió, però no tenia retolades les lletres dels Mossos d’Esquadra, per la qual cosa podria tractar-se d’un rodatge de ciència-ficció.

El recorregut de l’helicòpter va incloure principalment la Dreta de l’ Eixample i sectors de Sant Martí i Horta-Guinardó. Un dels punts on més es va deixar veure va ser l’entorn de la Sagrada Família, sobre la qual va realitzar diverses passades al llarg del matí.

Queixes i comentaris

Les queixes dels veïns s’han centrat en la confusió i els sorolls, alguns usuaris de la xarxa social X (abans Twitter) no han dubtat a compartir els seus albiraments:

Pel·lícules i produccions

L aeronau en qüestió és un Airbus Helicopters AS355 Equreuil 2 (matrícula EC-KYJ), equipat amb una cambra frontal d’alta precisió per a rodatges aeris. Tot i que aquest diumenge treballava per a una productora audiovisual, es tracta d’un model igual al que utilitzen habitualment els Mossos d’ Esquadra en tasques de vigilància i ordre públic. La nau té capacitat per a uns sis ocupants i arriba a velocitats superiors als 240 km/h.

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I és que Barcelona ha sigut escenari de nombroses pel·lícules i produccions nacionals i internacionals al llarg de la seva història. Des de mítiques com ‘A tres metros sobre el cielo’ amb Mario Casas de protagonista o ‘Todosobre mi madre’, fins a grans superproduccions d’acció com ‘Uncharted’ o l’aclamada sèrie de Netflix ‘El cuerpo en llamas’, la capital catalana és un plató habitual que acull amb freqüència aquest tipus de rodatges aeris.

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