Barcelona redueix de vuit mesos a 10 dies el termini per jutjar furts
Avança la lluita contra la multireincidència a la capital catalana. Si un delinqüent acumula tres condemnes fermes per fets similars, la pena a imposar passa de ser de multa a presó.
J. G. Albalat
La lluita contra la multireincidència està donant fruits. Les mesures impulsades per millorar l’eficiència judicial i el pla de xoc per combatre aquest fenomen han permès reduir notablement els terminis per assenyalar a la ciutat de Barcelona els judicis immediats per delictes lleus, com furts d’objectes amb valor inferior als 400 euros, lesions lleus, amenaces i coaccions. La posada en marxa, el març del 2025, d’un tercer jutjat de guàrdia de reforç per un període provisional de sis mesos renovables per enjudiciar aquests casos ha aconseguit que els judicis se celebrin aproximadament deu dies després d’haver-se comès el delicte, segons avancen a EL PERIÓDICO fonts de la Conselleria de Justícia, quan abans es trigava una mica més de vuit mesos.
Arran d’aquesta millora, el Departament de Justícia, amb l’aval del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha paralitzat la renovació d’aquest tercer jutjat, que ha funcionat 18 mesos. La previsió ara és que, com que la resolució de casos està al dia, els altres dos jutjats que continuen absorbeixin el volum de casos que es registrin en els pròxims mesos. Aquesta decisió podria revisar-se en funció de l’evolució de les dades.
L’enjudiciament en un termini breu dels delictes lleus és clau per lluitar contra la multireincidència per dues raons: permet dictar sentència amb rapidesa i, si un delinqüent acumula tres condemnes fermes per fets similars, la pena que se li pot imposar per un nou delicte pot passar d’una multa a presó. En concret, de sis a 18 mesos de presó en determinats casos de furt. A l’agilitar el procediment, les sentències adquireixen fermesa més ràpidament i poden computar-se davant efectes d’elevar la pena en cas de reincidència.
Previsió superada
Quan es va posar en marxa el tercer jutjat de guàrdia, de reforç, per a delictes lleus, la previsió era que, sumat als altres dos que estaven en funcionament, poguessin assumir els gairebé 18.000 judicis d’aquestes característiques que se celebren cada any a la ciutat de Barcelona. L’objectiu era reduir el temps d’assenyalament de les vistes, que llavors rondava els vuit mesos, fins a aproximadament un mes a la ciutat de Barcelona, una previsió que finalment s’ha superat. Cadascun dels tres jutjats de guàrdia de delictes lleus ha assenyalat 24 vistes al dia, de manera que entre els tres han arribat a celebrar fins a 72 judicis diaris, tot i que alguns se suspenguessin o es transformessin en altres tipus de procediment quan els fets comportessin penes més elevades.
Els judicis immediats solen durar uns minuts, excepte quan hi intervenen nombrosos testimonis, i és habitual que alguns se celebrin en absència de l’acusat. El jutge pot dictar sentència en el mateix acte. Un altre dels avantatges que comporta aquesta agilitat és que els testimonis, al ser uns fets recents, recorden amb més facilitat el que ha passat.
Segons Justícia, aquesta evolució "és fruit del treball coordinat entre els òrgans judicials, l’oficina judicial, els cossos policials i les administracions implicades, així com de les mesures adoptades durant els últims anys per reforçar la resposta davant la multireincidència i reduir les demores en l’àmbit judicial pels delictes lleus". L’optimització de les agendes dels jutjats de guàrdia especialitzats en delictes lleus ha permès, a més, aprofitar, per exemple, els forats que quedaven quan se suspenia un judici per assenyalar-ne un de nou.
La reorganització, sumada a la disminució del nombre de delictes registrats durant els últims mesos, ha fet possible, segons Justícia, aconseguir "uns temps de resposta judicial molt inferiors als que es produïen fins fa relativament poc a Barcelona".
Un dels factors clau en la lluita contra la multireincidència va ser el pla de xoc impulsat conjuntament per la Generalitat, el Govern espanyol i l’Ajuntament de Barcelona, presentat el desembre del 2024. La iniciativa no només va comportar la creació d’aquest tercer jutjat de guàrdia de delictes lleus, sinó també la posada en marxa de quatre òrgans judicials més per als judicis ràpids –que no s’han de confondre amb els judicis immediats per delictes lleus–, encarregats de procediments per delictes castigats amb penes de fins a cinc anys, com robatoris amb violència, i el temps de tramitació del qual també s’ha reduït. Els jutjats de Barcelona van resoldre el 2025 una mica més de 13.000 judicis ràpids.
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