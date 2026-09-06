Cadaqués, Puigdemont i l’atemptatde la Rambla
El poble empordanès continua sent un punt de trobada de polítics rellevants cada estiu. L’actualitat, però, ha estat marcada per l’estrena de la pel·lícula ‘Cronos’.
Joan Vehils
El 17 d’agost del 2017, Carles Puigdemont, aleshores president de la Generalitat, estava menjant a Cadaqués, a casa de Pilar Rahola. Era una d’aquelles paelles estiuenques que convocava la periodista i escriptora i que no totes es van quedar en l’anonimat.
En aquella ocasió, l’inici de la sobretaula es va veure interromput de sobte. Puigdemont va rebre una trucada al mòbil. Es va aixecar de la taula, es va traslladar a una cantonada i va parlar durant uns instants amb una clara cara de preocupació. Al tornar, es va acostar a la seva dona, Marcela Topor, li va xiuxiuejar alguna cosa a l’orella i, sense pensar-s’ho dues vegades, va dir que havia de marxar immediatament i va sortir precipitadament cap a Barcelona. Mentrestant, el major Josep Lluís Trapero, que també havia interromput a l’instant les vacances amb la seva família, ja estava arribant al centre de control dels Mossos des d’un altre punt de la Costa Brava.
Els explico tots aquests fets perquè dijous es va estrenar al Liceu barceloní la pel·lícula Cronos, que reconstrueix la història d’aquell atemptat i del dispositiu policial posterior. En l’esplèndid film, ben narrat i sense elements morbosos, dirigit per Fernando González Molina, aquesta dada no hi surt, però dona fe de la magnífica i eficaç feina duta a terme pel cos dels Mossos dirigit per Trapero.
Doncs sí, aquest dijous, a la Rambla, ben a prop del lloc exacte on es va produir l’atemptat, hi va haver la première de Cronos, amb tots els protagonistes del film. Des de l’actor Enric Auquer, també assidu de Cadaqués i que fa una interpretació excepcional, fins a Mónica López o Diana Gómez, que interpreta el paper de la llavors responsable de comunicació dels Mossos, Patrícia Plaja.
També hi van ser presents el president del Parlament, Josep Rull; la consellera d’Interior, Núria Parlon, i l’actual cap dels Mossos, Miquel Esquius, que es va mostrar molt afectuós amb molts membres del cos i que està a un pas de jubilar-se. Tampoc s’ho van perdre la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort; l’actriu Leticia Dolera; la presidenta de la CCMA, Rosa Romà; el director de TV3, Sigfrid Gras; el director de 2CAT, Oriol Nolis, i també altres periodistes com Ramon Rovira, Mayka Navarro i el nostre admirat col·lega Jesús G. Albalat.
Va ser una gran estrena, però l’emoció es reflectia en la cara dels assistents, incloent-hi alguns familiars dels afectats i molts membres de Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Urbana. El llarg i merescut aplaudiment final contrasta amb la duresa de sortir a la Rambla i passar just per on va quedar estacionada la furgoneta suïcida.
Un primer ministre
Nou anys després del tràgic atemptat, Cadaqués continua sent punt de trobada de polítics rellevants. Sense anar gaire lluny, aquest estiu, el primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten, ha repetit vacances en aquesta població costanera de l’Empordà. Jetten és parella del jugador d’hoquei sobre herba Nicolás Keenan, que de jove havia jugat a l’Egara fins a convertir-se en una peça clau de la selecció Argentina. Tant l’un com l’altre són habituals de Cadaqués i solen passejar tranquil·lament pel carrer abans de recalar al restaurant Can Rafa, on els uneix una bona amistat amb els restauradors, Rafel Martín, i la seva dona, Marine Girard. Aquest agost ha sigut el primer que Rob Jetten ha disfrutat com a primer ministre d’Holanda, ja que va assumir el càrrec al febrer.
Un altre habitual, que no és primer ministre, però sí un dels homes forts de Junts i, segurament, un dels que més sentit comú aporta a un partit amb un futur indefinit, és Albert Batet. Des de fa uns anys, Batet abandona uns dies el seu estimat Valls per passar-ne uns altres amb la seva família a Cadaqués. Aquest estiu el vam veure fent un cafè amb el president del Banc Sabadell, Josep Oliu. Una altra personalitat respectada, i encara més des que va plantar cara a l’opa plantejada pel BBVA i que estiueja en una població costanera pròxima.
Doncs sí, passar per Cadaqués té aquestes coses. Ens podem trobar amb els ja esmentats o amb l’empresari Javier de la Rosa, escoltant atentament la presentació del llibre del nostre col·lega Hugo Scoccia; amb la futbolista Aitana Bonmatí, o també amb l’entrenador del seu equip, Pere Romeu.
Això sí, gairebé tot passa amb una discreció extrema.
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