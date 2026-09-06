Catalunya subhasta 22 pisos d’herències
Els béns, pels quals la Generalitat espera recaptar 1,5 milions d’euros, provenen d’herències de persones que moren sense deixar testament o quan no és vàlid.
Roberto Bécares
Un pis de 31 metres quadrats construïts al carrer Besalú de Barcelona per 62.600 euros, un bufonet pis en una zona cèntrica de Blanes per 95.200 o el 50% de la propietat d’un àtic de 172 metres quadrats a primera línia de platja de Palamós per 541.100 euros. Aquests són només alguns dels 22 béns immobles que la Generalitat de Catalunya traurà a subhasta procedents d’herències intestades, que és quan una persona mor sense deixar testament, o si el testament no és vàlid o està incomplet.
Després d’un procés administratiu en què la Generalitat s’assegura que no hi ha legítims hereus, si els béns immobles no poden ser destinats a vivenda social –tasca que realitza l’Agència de l’Habitatge–, es liquiden principalment per subhasta pública, i "els diners recaptats es redistribueix a la societat", precisen a EL PERIÓDICO des del Departament d’Economia i Finances.
Mitjançant aquesta licitació, que es realitza de manera presencial i que se celebrarà el 8 d’octubre a l’auditori del Districte Administratiu de la Generalitat a Barcelona, es posaran a la venda 10 habitatges (en quatre surt a subhasta el 50% de la propietat), cinc places de pàrquing, tres locals comercials (en dos d’ells, la Generalitat ostenta el 50% de la propietat, i un d’aquests lots, a més, està format per dos immobles) i tres solars.
Tots els immobles estan situats a Catalunya excepte un, que és al País Valencià. Es tracta d’un àtic al carrer Novelda d’Alacant de 68 metres quadrats i que surt a subhasta per 89.800 euros.
Previsió de recaptació
Amb la liquidació dels 21 lots que sortiran a subhasta, la Generalitat preveu poder obtenir un mínim de 1.552.600 euros, una xifra que pot créixer una vegada es realitzin les subhastes. L’import que s’obtingui de la subhasta es destinarà a finalitats socials, assistencials o culturals, preferentment del municipi o comarca on vivia la persona propietària de l’immoble en el moment de la defunció.
Entre altres béns que surten a subhasta en aquesta convocatòria es poden trobar un pis de la plaça Pedró de Barcelona de 51 metres quadrats pel qual es pot licitar des de 95.200 euros; el 50% d’un àtic al carrer Roc Boronat de Barcelona per 86.800; una casa unifamiliar d’una planta al carrer Sant Celoni de Roda de Berà per 73.000, i un pis "en mal estat de conservació" al carrer Major de Santa Coloma de Queralt, de 56 metres quadrats, per poc més de 20.000 euros.
Consanguinitat
El Govern és legalment responsable de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnat civil catalana que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts fins al quart grau de consanguinitat.
El procediment perquè la Generalitat sigui declarada hereva "transitòria" d’un difunt s’inicia amb un acord d’incoació que s’ha de publicar, entre altres llocs, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de l’Estat i a la web del Departament d’Economia, i finalitza amb una resolució de la Direcció General de Patrimoni que declara la procedència o no de la Generalitat com a hereva intestada.
Una vegada liquidades les herències de les quals procedeixen els immobles adjudicats, la Junta d’Herències, un òrgan col·legiat que compta amb la participació de diversos departaments de la Generalitat i de les corporacions locals de Catalunya, representades per la Federació de Municipis de Catalunya i per l’Associació de Municipis de Catalunya, establirà els criteris per distribuir l’import ingressat mitjançant les corresponent convocatòries públiques a les entitats socials, assistencials o culturals interessades que puguin participar com a beneficiàries.
La data límit per presentar les ofertes a les licitacions, a la qual poden optar empreses i particulars, és el 21 de setembre, a les 14.00 hores, a través del Perfil de Contractant de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, que es pot trobar dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. Si la subhasta queda deserta, els béns podran liquidar-se mitjançant venda directa.
Per poder participar en la subhasta, entre altres requisits, s’haurà de presentar l’oferta econòmica i dipositar l’import de garantia a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, un import fixat en el plec de condicions de cada immoble.
Durant l’acte públic s’obriran els sobres amb les ofertes econòmiques que ha rebut cada lot i, a partir de llavors, els licitadors que es trobin presents podran millorar a mà alçada les ofertes que s’havien presentat.
Les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, tot i que també es poden visitar contactant amb la Direcció General del Patrimoni.
Les subhastes públiques de béns es realitzen periòdicament quan hi ha un volum suficient de lots. El desembre del 2022, per exemple, la Generalitat va adjudicar 12 dels 35 immobles que va treure a subhasta, entre ells set habitatges, per un import total d’1,2 milions d’euros.
En total, després de gestionar les herències intestades, la Generalitat ha destinat directament a habitatge social 55 finques urbanes, de les quals han sortit 76 vivendes i ha revertit a la societat un total de 46,2 milions d’euros, d’acord amb les fonts d’Economia i Finances.
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