La factura de l’aturada de l’estiu
L’‘efecte oblit’ equival gairebé a un mes de classe i és més acusat en les matemàtiques. En lectoescriptura, la pèrdua d’aprenentatge durant l’estiu és més acusada entre els estudiants de nivell socioeconòmic més baix.
Olga Pereda
Aquesta setmana els estudiants espanyols tornen a les aules després d’unes vacances que són de les més llargues d’Europa (uns 80 dies). A banda dels nervis de les primeres jornades, els professors i les famílies no trigaran a constatar una de les conseqüències de la llarga aturada estival: el retrocés acadèmic, batejat entre els investigadors com a summer learning loss. La pèrdua de coneixements i habilitats és un fenomen que es dona sobretot en l’assignatura de Matemàtiques, en què l’efecte oblit pot equivaldre a un mes de classe, segons les investigacions nord-americanes. Lluny de ser homogeni, el summer learning loss afecta especialment els nens de nivell socioeconòmic més baix en la competència lectoescriptora.
Les vacances escolars a Espanya duren entre 77 i 84 dies, mentre que la mitjana de l’OCDE és de 62 dies. Les 11 setmanes d’Espanya només són superades per Grècia (12) i Itàlia (14). França en té vuit i Alemanya i els Països Baixos a penes sis. En general, els territoris amb menys descans estival incorporen setmanes de festa durant el curs, sobretot a l’octubre i febrer.
Estudis nord-americans recollits per l’OCDE han contribuït a popularitzar el concepte summer learning loss. En matemàtiques, una revisió acadèmica del 2016 va situar la caiguda mitjana en l’equivalent a un mes de classe i va trobar poques diferències entre nivells socioeconòmics. En llengua i lectura, en canvi, es va detectar un avantatge per als alumnes de famílies amb més recursos, que disposen de més oportunitats d’aprenentatge també a les vacances.
"Mentre que uns estudiants continuen exposats a l’estiu a elements de tipus intel·lectual, d’altres passen la major part del temps davant pantalles", assegura al Science Center Media (SMC) Daniel Gabaldón, professor de Sociologia de l’Educació a la Universitat de València i coautor, juntament amb Sandra Obiol, de Guía sobre tiempos escolares. El sociòleg recomana escurçar l’aturada estival i introduir-hi setmanes de descans durant el curs, un debat que encara no s’ha obert a Espanya. Reorganitzar el calendari tindria repercussions sobre la conciliació de les famílies i el turisme. Hotelers i associacions d’empreses turístiques del País Valencià, de fet, veuen amb bons ulls allargar les vacances escolars i retardar la tornada a l’escola per prolongar la temporada alta.
Impacte en la salut
Els efectes del summer learning loss no es limiten al rendiment acadèmic. Una revisió del 2024 –que inclou informació de 76 estudis (la majoria, dels EUA) i més de 14 milions d’estudiants– assegura que també afecta la salut infantil: taxes més elevades de sedentarisme, més greix corporal i més temps de pantalles durant les vacances, especialment en famílies amb un baix nivell socioeconòmic.
Segons els càlculs portats a terme pèr Educo, uns 120.000 menors d’entre 6 i 10 anys s’han quedat tots sols a casa aquest estiu perquè els pares no han pogut permetre’s econòmicament una escapada estival, ni contractar un campament urbà. Sense la supervisió d’un adult, han passat uns 80 dies en què l’única alternativa ha sigut estar-se entre quatre parets i davant una pantalla. Són víctimes d’un lleure cada vegada més tòxic.
Modificar el calendari escolar, però, no és pas senzill. Un dels principals obstacles és la calor, un problema que la mateixa OCDE esmenta a l’analitzar els llargs estius escolars del sud d’Europa i que obliga a plantejar-se l’adaptació climàtica dels centres. "La meitat de les escoles a Catalunya no estan preparades per al clima actual", afirma Maria Truñó, exdirectora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i actual directora de l’Aliança Educació 360, també partidària de reduir la durada de l’aturada estiuenca per limitar-ne els efectes sobre les desigualtats. "¿Com pot ser que museus amb milers de metres quadrats estiguin perfectament climatitzats i moltes escoles no?", afegeix Gabaldón.
Un altre dels arguments que sorgeixen al plantejar una modificació del calendari és la necessitat de descans dels alumnes. Els experts consultats coincideixen a dir que la desconnexió i els dies lliures són fonamentals, però recorden que una redistribució del calendari no hauria pas de reduir-los, sinó traslladar-ne una part a altres moments del curs. L’objectiu no hauria de ser tampoc convertir l’estiu en més hores de classe. "Hauria de ser un espai escolar amb valor socioemocional i que serveixi com a antídot davant mals socials. És a dir, que vagi més enllà del que és purament acadèmic", destaca Truñó.
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