L’ús del Bicing a Barcelona creix un 4% aquest estiu respecte al 2025
Les mesures per minimitzar l’impacte de la calor en les bicicletes elèctriques han reduït les incidències registrades un 82% a la capital catalana.
Jordi Grífol
L’ús del Bicing a Barcelona durant aquest estiu, que ha arribat a registrar fins a 4.500 usos en únicament una sola hora, ha sigut un 4% superior al de juliol i agost del 2025. També durant aquests mesos l’ús del servei ha sigut de mitjana un 19% superior respecte als mesos de gener, febrer i març d’aquest mateix any. Unes dades "de rècord" que evidencien que el Bicing manté una "elevada intensitat" també durant l’estiu, malgrat els episodis de calor extrema i que és "una gran opció habitual per moure’s per Barcelona", explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de BSM.
Durant les hores punta del dia, s’ha agafat una bicicleta cada quatre minuts a les 100 estacions amb més activitat de la ciutat, de manera que el Bicing ha acumulat un total de 13,5 milions d’usos durant els vuit primers mesos del 2026, un 9% més que els 12,4 milions registrats durant el mateix període de l’any passat.
El consistori justifica l’augment de l’ús del Bicing a l’estiu sobre l’any passat gràcies al pla activat per minimitzar l’impacte de la calor en les bicicletes elèctriques, que ha permès reduir les incidències en un 82%.
Els episodis de calor extrema registrats a l’inici de l’estiu van afectar especialment els processos de càrrega de les bicicletes elèctriques. Al tenir bateries d’ió liti, aquestes poden quedar afectades temporalment en el procés de recàrrega per les altes temperatures i, en situacions com aquestes, el sistema de protecció de les bateries pot limitar temporalment la recàrrega per preservar la seguretat, així com el funcionament correcte.
"Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i n’hem reforçat el manteniment. També hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda", manifesta Delgado. Unes actuacions que han permès poder reduir l’impacte de les altes temperatures i mantenir la màxima disponibilitat possible de bicicletes elèctriques.
Els resultats, explica l’Ajuntament, mostren "l’efectivitat" de les mesures desplegades i "reforcen el compromís amb la millora contínua" del Bicing i l’adaptació del servei a uns fenòmens climàtics cada vegada "més exigents" per a les infraestructures i l’operativa.
En concret, el servei ha tancat els mesos de juliol i agost amb un balanç positiu, amb una mitjana de 55.408 serveis diaris, un 4,3% més que els 53.142 usos del mateix període del 2025.
20 milions de viatges
Les bicicletes elèctriques són l’estrella de la flota de Bicing, ja que concentren més de vuit de cada deu viatges del servei i s’han fet servir una mitjana de deu vegades al dia, també durant els episodis de calor més intensos. Aquest estiu, cada dos segons un usuari ha agafat una bicicleta elèctrica a Barcelona.
Amb vista al tancament del 2026, el Bicing preveu arribar a 20 milions de viatges anuals, un 66% més que el 2019, any en què es va iniciar el contracte actual. Això implica prop de 8 milions de viatges addicionals. En aquest mateix període, el nombre dels usuaris ha passat de 113.800 a més de 170.000, amb un increment del 49,4%.
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