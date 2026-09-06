Altes temperatures
Les màximes superen els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu
La calor és especialment intensa aquest diumenge en punts de Ponent i de les Terres de l’Ebre
Barcelona torna a batre el rècord històric de calor de setembre al superar els 35 graus aquest dissabte
ACN
La calor excepcional del setembre no remet i les màximes han tornat a superar els 40 oC a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge en punts de Ponent i de les Terres de l’Ebre.
A les 13.30 hores, destaca els 40,2 oC d’El Montmell, els 40,1 oC del pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 oC de Cardona o els 39,2 oC de l’Espluga de Francolí, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Segrià, Priorat, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià són les cinc comarques amb el risc més alt per calor intensa. Les temperatures excepcionalment altes es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
Divendres va ser el primer dia amb les temperatures màximes disparades i es van arribar als 42,5 oC a Vinebre (Ribera d’Ebre),amb rècord de calor al setembre en 77 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades, sobretot a l’interior. Van destacar registres com els 41,9 oC d’El Masroig, els 40,1 oC d’Aldover, els 39,8 oC d’Alcarràs, els 39,6 oC de Sant Salvador de Guardiola o els 39,3 oC de Batea.
Ahir dissabte es va repetir la situació, amb una màxima absoluta de 41,2 oC a Alcarràs (Segrià) i rècord de calor al setembre en 64 de les 128 estacions de la xarxa XEMA amb més de 20 anys de dades (en molts casos superant el rècord registrat feia tot just 24 hores). Van destacar els 40,8 oC de Sant Romà d’Abella, els 39,7 oC d’Horta de Sant Joan, els 39,6 oC de Castellnou de Seana o els 39,5 oC compartits per Vallfogona de Balaguer i El Canós.
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