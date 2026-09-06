Recàrrec sobre l’IBI únic a Espanya
La pujada del tribut metropolità de l’àrea de Barcelona reactiva el rebuig veïnal: «És desproporcionada»
La Plataforma No Tribut AMB Unificada lamenta increments superiors al 10% màxim que l’AMB havia pronosticat després de la seva reforma fiscal
REBUTS |
«Les pròximes setmanes us arribarà un nou rebut»: milers de llars de l’àrea de Barcelona reben la carta del tribut metropolità
LLARS |
Unes 240.000 llars de l’àrea de Barcelona començaran a pagar el tribut metropolità el 2026
MULTIMÈDIA |
Guia bàsica per entendre el tribut metropolità de l’àrea de Barcelona
Manuel Arenas
L’històric rebuig veïnal del Tribut Metropolità de l’àrea de Barcelona s’ha agreujat arran de la reforma fiscal que ha portat 240.000 llars a començar a pagar l’impost. L ’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’administració pública que recapta aquest singular recàrrec sobre l ’impost sobre béns immobles (IBI),havia advertit d’increments als rebuts d’un 10 % com a màxim. No obstant, els contribuents afectats – ho paguen uns dos milions de llars – denuncien ara «increments abusius i desproporcionats».
Ho estima així Armand Capdevila, portaveu de la Plataforma No Tribut AMB Unificada, que lidera les reivindicacions contra el tribut. «Hem comparat rebuts del 2025 i el 2026 i detectem increments desproporcionats de fins al 650%»,lamenta Capdevila. Les pujades més grans de l’impost metropolità s’esperaven als immobles superiors a un valor cadastral superior a 49.213,77 euros, ja que els que estan per sota d’aquesta xifra fins ara estaven exempts del tribut i la quota mitjana que començaran a pagar serà de 17,5 euros anuals, segons dades del mateix AMB.
Sobre aquests pisos, la gran majoria amplis i en bones zones, l’entitat veïnal està convençuda que els locals comercials «han sigut més afavorits amb el Tribut del 2026» que les llars. Per il·lustrar-lo, Capdevila mostra els missatges rebuts de veïns de ciutats com Sant Boi de Llobregat, Pallejà o Sant Vicenç dels Horts. «Jo pagava 16 € i ara pago 29 €», comenta un veí. «Jo he calculat més d’un 70% més que l’any passat, ja està bé», addueix un altre. Un ciutadà de Pallejà qualifica l’increment d’«abusiu»: «He passat de pagar 43 €a 112 €, tot el meu recolzament a qualsevol acció de protesta», lamenta.
El malestar veïnal conviu amb el Tribut Metropolità especialment des de l’any 2019, el punt d’inflexió de les crítiques ciutadanes: va ser llavors quan, després d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),va començar a cobrar-se als municipis de la segona corona metropolitana– Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès i Molins de Rei, per exemple–, fins aquell moment exempts.
La recerca de l’encaix legal del Tribut
A la reforma fiscal que l’AMB acaba de tirar endavant l’han precedit converses entre l’administració metropolitana i el Ministeri d’Hisenda, tal com va avançar aquest diari. L’objectiu d’aquestes era trobar en la llei d’hisendes Locals un encaix legal al Tribut Metropolità perquè la seva reformulació no afectés financerament a l’AMB, que ha anat recaptant anys enrere uns 130 milions amb l’impost.
Malgrat la singularitat estatal que representa l’ens metropolità, la tensió a Madrid ha obstaculitzat que aquestes negociacions arribin de moment a bon port. L’ens metropolità està preocupat perquè la Justícia l’ha obligat executar una reforma fiscal en detriment dels contribuents particulars i amb la qual ha perdut 40 milions d’ingressos propis, posant en perill les seves inversions. L’escenari de bloqueig polític ha portat l’AMB a escalar institucionalment la seva reclamació al Congrés dels Diputats entorn d’aquest recàrrec sobre l ’impost de béns immobles (IBI) únic a Espanya.
El gust de la reforma fiscal és agredolç a l’AMB perquè representa una victòria de les grans empreses en detriment de les economies domèstiques. Si fins ara els immobles en poder de les grans societats tributaven més, ara ho faran en la mateixa mesura que els particulars. És la conseqüència dels triomfs judicials d’ Endesa, Naturgy i Enagás, que fa anys que guanyen al Tribunal Suprem recursos contra les diferents ordenances del Tribut Metropolità des de l’any 2020.
Aquest diari ja va explicar que en l’origen d’aquestes demandes hi ha liquidacions tributàries, valorades en 5,7 milions d’euros entre el 2020 i 2024, que les grans energètiques han vingut considerant «il·legals». Essencialment argumenten en els seus recursos, per patir en la seva tributació dels denominats Béns de Característiques Especials (BICES) un greuge comparatiu respecte als altres tipus d’immobles gravats pel Tribut Metropolità: els urbans –pels quals tributa la ciutadania– i els rústics.
Gairebé una desena de sentències judicials del Tribunal Suprem els han donat la raó: el Tribut Metropolità no pot introduir novetats jurídiques, com exempcions, tipus diferenciats o reduccions en la quota, que no contempli ja la regulació estatal de l’IBI, l’impost sobre el qual es calcula. L’ordenança fiscal del tribut per a aquest 2026 elimina aquestes diferències, homogeneïtza el règim fiscal del tribut amb l’IBI i aspira a tancar el capítol judicial que tants maldecaps li ha causat a l’AMB els últims anys.
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat
- Necrològiques del 5 de setembre de 2026