Sor Lucía Caram: «Ni l’alcalde ni jo en som culpables»
La religiosa lamenta la instrumentalització política del crim de Carles Vilajosana i la crispació social que es viu en aquesta ciutat de la Catalunya Central.
JORDI TORRES CUSIDÓ
«Ni l’alcalde ni jo som culpables del que ha passat». Sor Lucía Caram es va mostrar contundent divendres contra la pancarta que l’assenyalava a ella i a Marc Aloy, alcalde de Manresa, en la manifestació de dimarts per la mort de Carles Vilajosana i que va estar encapçalada per simpatitzants d’Aliança Catalana, malgrat que aquest partit ha assegurat que no era darrere de la convocatòria. Al cartell es podia llegir: «Us heu carregat la nostra Manresa. ¡Marxeu! ¡Volem viure tranquils!».
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la monja que lidera la Fundació del Convent de Santa Clara va assegurar que no s’avergonyirà mai de «tenir un banc d’aliments, de donar oportunitats de formació, ni de treballar per la inserció social». Pensa que des de la fundació ajuden «persones» i que en aquests moments no només s’està «criminalitzant» els immigrants, sinó tots aquells que treballen amb «els més pobres», siguin d’aquí o de fora.
Sobre la manifestació, Caram considera que Aliança Catalana la va instrumentalitzar –«hi havia gent que es va sentir incòmoda i se’n va anar», assenyala– i va assenyalar aquesta formació ultra com un grup de «eixelebrats que estan posant gasolina al foc» i que intenten «treure rèdit polític d’una desgràcia».
La religiosa va explicar també que últimament ha rebut comentaris a peu de carrer acusant-la de «portar tota la porqueria», uns comentaris a què ella respon emfatitzant que «la gent no és porqueria». I va remarcar que ella «no ha portat ningú».
«Senzillament ajudem», va defensar, i va recordar que també «eduquen» i fan un acompanyament per intentar que les persones sense feina «tornin a treballar». Així, va voler reiterar que no sent «vergonya», sinó que, més aviat, «molta pena per aquells que estan fent política» d’aquesta situació, i preocupació perquè creu que «tot això s’està retroalimentant». També va expressar que li preocupa que «aquesta gent [amb referència a Aliança] acabi governant», ja que estan agafant «cada vegada més força».
Sor Lucía va recordar el discurs de Pere Casaldàliga a Pasqual Maragall sobre «humanitzar la humanitat», el 2006, i va remarcar que el repte encara és vigent. I més tenint en compte la situació de «violència» en què hi ha «joves amb armes blanques», i la crispació creada per això «emboira el pensament i ens fa agressius».
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