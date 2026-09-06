Tornar a les aules amb calor
Els experts en construcció sostenible recomanen rehabilitar les façanes per millorar l’aïllament tèrmic, incorporar ventilació mecànica i guanyar vegetació i zones d’ombra als patis. A més, rebutgen els aires condicionats perquè Europa demana precisament "descarbonitzar" els edificis.
Olga Pereda
Tornada al col·le i tornada a la calor. El començament de les classes coincidirà amb els últims espeternecs d’un episodi (un altre més) d’altes temperatures i es repetirà la mateixa escena: aules sense gairebé refugi davant un termòmetre que és un risc per a la salut infantil, segons l’Associació Espanyola de Pediatria. Dissenyats majoritàriament per a un clima que ja no existeix, escoles i instituts són forns a l’estiu i neveres a l’hivern. Els tècnics, no obstant això, asseguren que hi ha solució. I no passa inevitablement per omplir les aules d’aparells d’aire condicionat.
"Si omplim les escoles d’aires condicionats estem fent just el contrari del que ens demana Europa: descarbonitzar els edificis per reduir les emissions", explica Javier Álvarez, responsable del departament tècnic de Sto Ibérica, empresa especialitzada en solucions per a la construcció sostenible. Aïllament tèrmic, ventilació mecànica, ràfecs, vidres de control solar, tendals, pintures d’alta reflectància i patis amb vegetació són solucions tèrmiques no massa costoses que poden convertir els centres educatius en el que ara no són, espais saludables.
Quan una aula supera els 26 o els 27 graus, l’evidència científica diu que comença a deteriorar-se el benestar, la concentració i l’aprenentatge. A mesura que augmenta la temperatura, s’entra en un escenari de risc sanitari prevenible. "Per sobre dels 30 graus, l’ambient deixa de ser adequat per a l’aprenentatge, i superar els 32 o els 33 graus suposa un risc per a la salut de la població vulnerable, com són els nens i adolescents", adverteix el doctor Juan Antonio Ortega, de l’Associació Espanyola de Pediatria.
El Govern central està treballant en la modificació del Reial Decret 132/2010 que estableix els requisits mínims de tots els centres educatius i que és d’obligat compliment per a totes les comunitats. La intenció de l’Executiu és que la norma, per fi, contempli "l’adequació de la climatització per al confort tèrmic". L’objectiu és "tenir cura de la salut, la protecció i el benestar dels alumnes i els professors". Sense una partida econòmica específica, el text no inclou mesures específiques, sinó que es limita a assenyalar "criteris d’eficiència energètica i d’adaptació a les conseqüències del canvi climàtic".
Protecció contra calor i fred
Actuar sobre la façana exterior és l’opció més eficaç de cara a l’optimització del comportament tèrmic de l’edifici. Aïllar-lo i convertir-lo en una espècie de termos per evitar que hi entri la calor a l’estiu i el fred a l’hivern és, segons els especialistes, el primer pas que haurien de fer els centres. "L’obra nova ja incorpora sempre aïllament tèrmic, però també pot instal·lar-se al rehabilitar les façanes dels edificis més antics", destaca Álvarez.
La ventilació mecànica suposa també un estalvi energètic i és més eficaç que la ventilació creuada. Aquests sistemes permeten, sense necessitat d’obrir les finestres, aportar aire nou filtrat i extreure aire vell i viciat de manera constant, mantenint una temperatura adequada per a cada estació de l’any.
"La pintura de l’edifici, lluny de ser un assumpte purament estètic, també és essencial en les estratègies arquitectòniques contra la calor. Els revestiments amb una alta reflectància, especialment en tons clars o amb formulacions específiques, redueixen l’absorció de calor. També poden fer-se servir vidres de control solar per limitar la radiació que penetra a l’edifici", afegeix aquest especialista.
Altres estratègies senzilles i sostenibles són la incorporació de tendals i, a la primavera, deixar les finestres obertes a la nit per refrescar de manera natural l’ambient. Cortines tècniques, estors i làmines específiques permeten limitar la radiació solar directa sense enfosquir en excés l’aula.
"Prou patis de ciment"
Álvarez recorda que l’estratègia de confort tèrmic d’una escola no s’ha de limitar a l’interior. Els patis poden arribar a temperatures molt elevades, especialment amb paviments durs. "Ja n’hi ha prou de ciment", reclama l’especialista, que demana més zones verdes a l’hora de l’esbarjo. Pèrgoles, vegetació i paviments més permeables són tres solucions possibles.
Un estudi europeu portat a terme pel Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab) va situar Róterdam com una de les ciutats de referència en la transformació dels patis escolars. Als seus centres abunden la vegetació, la fusta i les aules a l’aire lliure.
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes