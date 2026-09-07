Meteorologia
Canvi de temps a Catalunya: cauran les temperatures i s’activen avisos per xàfecs davant una «pertorbació sobtada»
L’arribada d’un front plujós coincidirà amb el final de l’episodi de calor dels últims dies
Catalunya revisarà la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials
Guillem Costa
Després d’uns dies de temperatures de rècord per al mes de setembre, els pronòstics de l’Aemet i el Meteocat confirmen el que pot ser el final de l’estiu meteorològic. Durant aquesta setmana, a partir de dimecres, les temperatures baixaran i s’acostaran a registres més habituals per a aquesta època de l’any.
Però a la suavització de la calor se sumarà l’arribada de xàfecs. «Després d’un estiu persistentment càlid i de rècord respecte als últims anys, aquest cap de setmana s’ha produït la rematada final», considera Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en conversa amb aquest diari. Davant la pertorbació sobtada que arribarà dimecres, el Meteocat ha activat avisos per intensitats de pluja destacades de cara a dimarts, dimecres i dijous d’aquesta setmana.
Segons les prediccions, dimarts poden formar-se tempestes (poden deixar 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora) al nord de la Catalunya Central amb la possibilitat que aquests fenòmens deixin potents ratxes de vent i calamarsa. Dimecres, la previsió s’estén per tot el territori, tot i que encara amb especial atenció a la Catalunya Central.
I dijous vinent, s’estima que poden caure més de 60 litres en tan sols tres hores a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la Catalunya Central i al Ripollès i la Garrotxa. Per tant, es pot dir que el final de l’episodi de calor arribarà acompanyat de tempestes i xàfecs que, a partir de dimecres, guanyaran intensitat: «En alguns sectors de l’interior, del prelitoral i fins i tot en algun punt del litoral podrem dir que plourà amb força».
Últims dies de calor
Quant al descens de les temperatures, en molts punts de la Península caldrà esperar fins dimecres. De fet, durant la primera meitat de la setmana, l’Aemet ha advertit que encara es poden registrar temperatures màximes inusuals.
No obstant, al llarg de la setmana, i amb l’arribada de les pluges, la sensació tèrmica anirà canviant i les temperatures, sense que arribi el fred, ni de bon tros, tornaran a ser més similars a la mitjana històrica del mes de setembre. «Aquest dilluns i dimarts, la temperatura ja no serà tan alta i anirà baixant a poc a poc, tot i que la calor encara serà molt present», resumeix Segalà. «Les màximes encara podran arribar als 37 o 38 graus en punts de Ponent o a l’interior de les Terres de l’Ebre», adverteix el meteoròleg.
«L’episodi de pluges serà un final bastant contundent d’aquest episodi de calor, ja que s’espera que a partir de dijous les temperatures se situïn entre 5 i 10 graus per sota de les registrades aquest últim cap de setmana», confirma Segalà en relació amb la «caiguda sobtada» de les temperatures. Es pot esmentar que la tendència d’aquesta setmana no implica que la calor ja no modelava en tot el mes de setembre, però el que no s’espera són més temperatures com les de l’última setmana.
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