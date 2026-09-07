Balanç de la DGT
El primer estiu de les balises V16 se salda amb tres atropellaments mortals a la carretera més que l’any passat
El ministre Grande-Marlaska remarca que només en quatre dels 26 casos s’investiguen com a possibles causes haver abandonat el vehicle després de l’avaria i defensa que el dispositiu «ajuda a salvar vides»
Un total de 240 persones van morir a la carretera aquest estiu, un 4% més respecte a l’estiu passat
Les balises V16 baten el seu rècord d’ús durant l’estiu per l’augment dels desplaçaments
Roberto Bécares
«Aquest ha sigut un mal estiu. Gairebé quatre persones han perdut la vida al dia a les nostres carreteres». El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, s’ha mostrat particularment crític al presentar les dades de sinistralitat a les carreteres durant aquest estiu, quan s’han registrat 218 sinistres mortals en els quals han mort 240 persones, cosa que suposa un augment del 4% de les víctimes mortals (10 més). El considerable augment s’ha produït en un estiu en què s’ha arribat a un màxim històric de desplaçaments, 102 milions, un 1,5% més que l’estiu passat, esperonat en part per la mobilitat durant l’eclipsi del 12 d’agost.
Sobre el balanç de l’ús de la balisa V16, obligatòria des de l’1 de gener, el ministre ha assegurat que «s’està consolidant com un mitjà que serveix per salvar vides», ja que aquest estiu s’han registrat 160.000 comunicacions a la Direcció General de Trànsit des d’aquests dispositius.
El nombre d’atropellaments mortals a la carretera, no obstant, ha passat de 23 l’estiu passat a 26 aquest. Catorze dels sinistres es van produir en autopistes i autovies i 12 en carreteres convencionals. Entre les víctimes mortals hi figura un operari de conservació de carreteres. Especialment «preocupant» resulta la sinistralitat nocturna: dels 17 vianants morts durant la nit o el crepuscle, 13 no portaven peces ni elements reflectants.
Grande-Marlaksa, que ha estat acompanyat durant la presentació del balanç provisional de l’estiu per la sotssecretària del ministeri, Susana Crisóstomo, i pel director general de Trànsit, Pere Navarro, ha volgut matisar, no obstant, que només quatre casos estan sent investigats en relació amb conductors que van baixar del seu vehicle després d’una avaria.
Sinistralitat «desigual»
El comportament de la sinistralitat «ha sigut desigual», va dir el ministre, ja que si al juliol van morir 110 persones, cinc menys que el mateix mes de l’any anterior, a l’agost la sinistralitat ha augmentat, i s’han registrat 130 víctimes mortals, 15 morts més que a l’agost.
Marlaska va lamentar que 25 persones van morir en sinistres quan no portaven posat el cinturó de seguretat, «que hauria salvat la vida a la meitat».
Com a dada positiva, el ministre ha destacat que en el cas dels motoristes, per primera vegada, s’ha trencat la tendència alcista i la mitjana diària de morts a la carretera s’ha reduït per sota d’un al dia. Com a dada negativa, va assenyalar que 25 persones, un de cada cinc morts a la carretera, van morir en sinistres quan no portaven posat el cinturó de seguretat, «que hauria salvat la vida a la meitat».
El dia amb més morts es va registrar el dijous 13 d’agost, amb 10 persones mortes. De la mateixa manera, aquest estiu s’ha produït un augment de morts en autopistes i autovies, amb 65 persones, 10 més que l’any anterior. No obstant, les carreteres convencionals continuen sent l’escenari on es produeix el nombre més elevat de sinistres mortals, al morir-hi 175 persones, la mateixa xifra que l’estiu del 2025, cosa que suposa el 73% dels sinistres mortals registrats.
Rebaixar l’alcohol permès en sang
En la seva intervenció, Grande-Marlaska ha anunciat que «en aquest període de sessions que ara s’inicia tornarem a impulsar la proposició de llei per rebaixar a 0,2 grams per litre en sang la taxa d’alcohol permesa al volant». «Confio que cap grup parlamentari vulgui sotmetre a tripijocs polítics inconfessables l’aprovació d’una norma que només té un objectiu: salvar vides humanes», ha afegit el ministre, que ha assegurat que «tenim del nostre costat l’evidència científica i el suport de les administracions i la societat civil».
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