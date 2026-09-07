El fenomen dels clubs de corredors creix impulsat pels ‘expats’ a BCN
La presència d’estrangers supera en els grups el 65% dels participants, i l’anglès s’ha convertit en la llengua vehicular dels entrenaments.
El caràcter internacional de BCN reforça la funció social dels nous grups
Alguns apleguen una trentena de participants i d’altres superen el centenar
Ariadna Miranda
Barcelona s’està consolidant com una ciutat referent en esport, benestar i activitat física. La proliferació de gimnasos especialitzats en disciplines com el barre o el ioga, juntament amb l’augment de les inscripcions en carreres populars i els rècords de participació registrats en proves com la Mitja Marató de Barcelona, evidencien una tendència a l’alça de la ciutadania per la pràctica esportiva.
Un dels fenòmens que més ha crescut en els últims anys és el dels running clubs, grups de persones que s’organitzen per córrer en comunitat. Segons Óscar Rabaldán, creador de BCN Run Hub, una plataforma especialitzada a recopilar informació del sector, Barcelona registra més de cinc convocatòries diàries, de dilluns a diumenge i en diferents franges horàries, que van des de les sis del matí fins a les dotze de la nit. "Cada dia neix un running club nou. Ara mateix costa comptabilitzar quants n’hi ha", assegura en una entrevista per a EL PERIÓDICO.
Un o dos cops per setmana
El funcionament és senzill. Un o dos cops per setmana, segons el club, desenes de corredors se citen en un punt concret de la ciutat per iniciar un recorregut conjunt que pot oscil·lar entre els 5 i els 10 quilòmetres. A l’acabar, celebren l’after run, en què molts dels participants prenen alguna cosa en un bar de la zona. La convocatòria varia d’un club a l’altre.
Alguns apleguen uns 30 participants, mentre que d’altres superen el centenar, gairebé sempre amb una paritat entre homes i dones. El perfil també és divers. Hi ha corredors experimentats, d’altres que ja fa un temps que entrenen i els que acaben de començar.
L’èxit de les comunitats runners respon a un canvi de paradigma en la manera d’entendre l’oci i la socialització, afegit al fet que les noves generacions es preocupen cada vegada més del benestar físic. Hairo Hernández, del Running Club Barcelona (RCB), diu que "els joves ja no estan interessats en la festa. Ara busquen noves iniciatives per poder socialitzar".
Molts d’aquests clubs han convertit el running en una via per impulsar comunitat i ser un espai per conèixer gent, crear vincles i afavorir la integració de nous residents. Un exemple de tot això és Midnight Runners Barcelona, originari de Londres i present en més de 19 països, cada dimecres aplega més de 200 persones. "A part de ser un social train, volem ser un espai d’inclusió per a persones que acaben d’arribar a Barcelona", assenyala Matías Saavedra, capità crew del club.
Els mateixos corredors corroboren aquesta visió. Eduardo Burga, que va arribar del Perú fa sis mesos, va trobar al Saturnday Run Club un espai per sentir-se acollit. "Quan vaig arribar a Espanya, el primer que vaig buscar va ser un run club. Al Saturnday em van integrar de seguida, fet que vaig agrair molt", explica a aquest diari. En la mateixa línia, Omar Salido, també membre del club, diu que el més important és córrer amb gent oberta i fer amistats: "Per a mi és fonamental crear un nou grup de persones", afegeix.
El caràcter internacional de Barcelona reforça aquesta funció social. Tot i que hi ha grups formats majoritàriament per corredors locals, en molts run clubs la presència d’estrangers supera el 65%, fins al punt que l’anglès s’ha convertit en la llengua vehicular dels entrenaments. Com passa al Running Club Barcelona (RCB) o al Club Rodeo, en què els responsables asseguren que "una part important de la comunitat està formada per residents internacionals i expatriats".
L’auge de les comunitats runners també ha impactat en el sector empresarial. Companyies consolidades en la venda de productes esportius han creat els seus propis run clubs. El 2017, Adidas va llançar Adidas Runners Barcelona, un projecte global centrat a organitzar entrenaments setmanals per a tota mena de corredors. En la mateixa línia, la marca Sprinter va crear l’any passat Sprinter Run Club. Sara Ribeiro, responsable global de marca, assenyala que "la companyia pretén acompanyar les persones més enllà de la compra i formar part de la seva experiència esportiva".
Negocis locals i espònsors
Els negocis locals també segueixen la mateixa lògica. És el cas de Stamina, una cafeteria d’especialitat i botiga de productes per a running, que va obrir les portes el febrer del 2026. Des del principi, l’establiment va veure la necessitat d’impulsar paral·lelament un running club. "Volíem crear una connexió més pròxima i participativa amb els clients", argumenta Emmanuel Beauchard, propietari del local.
Paral·lelament, molts d’aquests clubs compten amb espònsors. Els patrocinis acostumen a traduir-se en accions com, per exemple, proves de producte, presentacions de nous llançaments, creacions de contingut per a les xarxes socials o determinats esdeveniments exclusius. Un exemple d’això és el Club Rodeo, que ha col·laborat amb marques com Puma, Asics i La Roca Village. "Oferim a les empreses accés a una comunitat molt compromesa" afirmen.
Fins i tot hi ha run clubs que s’han professionalitzat, com passa amb el Cri Cri Crew, que actualment ofereix plans d’entrenament personalitzats dirigits per Neus Rusiñol, entrenadora professional de Nike, i ha ampliat la seva activitat fins a convertir-se en una agència de representació de corredors.
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