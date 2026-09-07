Revisió a l’educació
Exàmens als alumnes de 15 anys de l’OCDE: els resultats de l’informe PISA 2025 es coneixeran aquest dimarts
Tornada al col·le, en directe: última hora de la vaga de professors, tornada dels alumnes i pròxims resultats PISA
¿Per què els resultats de PISA 2025 a Catalunya no seran vàlids?
Tots els gràfics per entendre el daltabaix de l’informe PISA 2022
Olga Pereda
L’OCDE publica aquest dimarts a tot el món l’edició corresponent al 2025 de l’informe PISA, l’examen que cada tres anys organitza l’organisme econòmic internacional a 90 països als estudiants de 15 anys, la majoria dels quals cursen 4t de l’ESO. La comunitat educativa i les autoritats polítiques esperen amb expectació els resultats ja que la foto fixa que va llançar l’informe el 2022, el primer després de la pandèmia, va ser demolidora. En aquella ocasió, Espanya va caure en les tres competències que avalua PISA –matemàtiques, llengua i ciències– tot i que ho va fer menys que la resta de països del nostre entorn. Una vegada publicat PISA 2025, se sabrà si l’alumnat ha millorat en el seu rendiment, s’ha mantingut o ha empitjorat.
Aquesta edició està marcada per l’error mostral a Catalunya, les dades del qual es publicaran però no podran ser comparats amb la resta d’autonomies. Catalunya va eximir més d’un 23% dels estudiants que formaven part de la mostra, quan l’OCDE contempla un màxim del 5%. Així, dels 2.545 alumnes de 15 anys dels 51 centres seleccionats per realitzar les proves, 591 en van ser exempts: 6 per tenir una discapacitat física, 493 per alguna necessitat de suport per qüestions «cognitives, conductuals o emocionals», i 92 per acusar un domini insuficient de la llengua. És a dir, no van fer la prova el gruix d’alumnat amb alguna dificultat. En canvi, la consigna de Pisa és que faci l’examen el conjunt de l’alumnat, siguin quines siguin les seves dificultats, per obtenir una fotografia el més fidel possible de la realitat a les aules de cada territori.
PISA- Programa per a l’Avaluació Internacional dels Estudiants (Programme for International Student Assessment)– va néixer per avaluar dues competències, la matemàtica i la lectora, les dues assignatures bàsiques del sistema educatiu. Des del 2006 s’hi afegeixen proves de ciències. L’edat mitjana de 15 anys es va triar perquè es tracta d’una edat en què els joves de la majoria dels països de l’OCDE estan arribant al final de la seva educació obligatòria. La selecció d’instituts i estudiants és el més inclusiva possible, de manera que la mostra d’estudiants procedeix d’una àmplia gamma de contextos i habilitats.
Des de la seva primera edició i fins al 2012, les proves es van realitzar en paper. Amb l’objectiu de reflectir les maneres actuals d’accés, ús i comunicació de la informació per part dels estudiants i la societat, des del 2015 la prova PISA és digital en la seva gairebé totalitat. PISA no avalua continguts purament memorístics sinó continguts i competències. Els resultats s’escalen per adaptar-se aproximadament a la distribució regular, cosa que significa que la puntuació mitjana entre els països de l’OCDE és de 500 punts i la desviació estàndard és de 100 punts. Al voltant de dos terços dels estudiants dels països de l’OCDE puntuen entre 400 i 600 punts.
A PISA 2022, els països de l’OCDE van registrar, en matemàtiques, 472 punts, cosa que implica una pèrdua de 15 punts. En cap altre informe s’havia registrat un descens tan acusat. Espanya (473 punts) va perdre 8 punts i Catalunya 21.
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