allotjament històric
L’Hotel España estrena nova vida
La reforma de la cadena OD Hotels potencia amb estil el valor patrimonial de l’immoble que va firmar Domènech i Montaner, li afegeix la marca Ocean Drive i reforça l’"experiència barcelonina".
Patricia Castán
Poc més de quinze anys després d’una reforma que li va donar les quatre estrelles i el va convertir en un allotjament històric capaç d’atraure turisme de qualitat al Raval, l’Hotel España estrena nova etapa i renovació afegint la marca Ocean Drive al seu nom. L’establiment completarà la seva posada a punt aquest mes, de cara a la inauguració oficial que celebrarà l’1 d’octubre amb la vocació de reforçar el seu "vincle amb la ciutat". Tant per a l’hoste que pot submergir-se en la seva arquitectura i en la història del barri i la ciutat com per al barceloní que vol conèixer les noves zones comunes.
Situat al carrer de Sant Pau, l’hotel, amb 82 habitacions, té el ganxo d’estar a tan sols uns passos de la Rambla i del Gran Teatre del Liceu i d’haver potenciat la seva riquesa artística. Tot un imant per als viatgers nord-americans, australians, canadencs i del nord d’Europa, que destaquen entre els seus clients i que en les últimes setmanes han pogut estrenar les seves noves habitacions.
La cadena OD Hotels, originària d’Eivissa i que a Barcelona ja va operar un altre gran hotel al carrer d’Aragó, va aconseguir la gestió de l’Hotel España l’estiu del 2023, tot i que va iniciar la reforma el juliol del 2025. L’establiment manté les quatre estrelles però ha canviat el seu interiorisme completament, dissenyat per l’estudi de Lázaro Rosa Violán, amb la voluntat d’estar més en sintonia amb l’estètica modernista de l’emblemàtic hotel. El classicisme amb aires modernistes del mobiliari l’ha fet brillar de nou, com recullen ja les reviews dels viatgers a internet.
Salons protegits
En una visita guiada per a EL PERIÓDICO, el director Eduard Soler detalla que en una primera fase van redissenyar les habitacions que donen a Sant Pau i, posteriorment, les del segon bloc, que donen al pati interior, que s’entreveu des de la famosa sala Sirenes, on se serveixen els esmorzars. Cal recordar que l’immoble data de 1850, tot i que gairebé una dècada després es va convertir en la Fonda España amb una ampliació en diverses fases. L’Exposició de 1888 va fer categoritzar-lo com a hotel, ja que va ser el primer gran allotjament de la ciutat per a molts historiadors. Però va ser a final de segle XIX quan els propietaris van encarregar la reforma a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que culminaria el 1904 amb el reconeixement local com a millor establiment comercial de la ciutat, l’empremta del qual es preserva i potencia des d’aleshores en moltes de les seves estades, on destaquen els fabulosos esgrafiats de Ramon Casas.
Aquesta llarga història el va fer ser punt de trobada de la burgesia catalana, d’intel·lectuals, d’hostes il·lustres i haver viscut mil vides. D’hotel a hospital de campanya durant la Guerra Civil, i fins i tot residència religiosa. No obstant, fins a principis dels anys 2000 s’havia anat esllanguint com a allotjament de dues estrelles amb turistes de baix pressupost. Fins que el Grup Cadarso, com a nou propietari, va realitzar-ne la reforma integral i li va tornar l’esplendor el 2010 per explotar-lo directament durant més d’una dècada. Després de llogar-lo a OD Hotels per a la seva gestió, ha sigut l’empresa eivissenca la que n’ha assumit la renovació preservat les seves històriques sales, que estan protegides com a bé cultural d’interès local (BCIL), i alimentant l’"experiència barcelonina".
Redistribució de planta baixa
El que sí que ha reinventat la nova marca per reactivar l’Hotel España Ocean Drive ha sigut la distribució d’una part de la planta baixa. Just a l’entrada s’ha creat el Dorita Cocktail Bar, on abans hi havia la recepció, per convidar a prendre’s una copa o accedir al restaurant, sense perdre de vista dels seus tresors modernistes. La zona de registre dels hostes s’ha desplaçat a l’esquerra, al costat de la sala que presideix la xemeneia escultòrica d’Eusebi Arnau. La redecoració finalitzarà en pròximes setmanes, en col·laboració amb una llibreria que dotarà de contingut les seves prestatgeries. Qualsevol visitant podrà endinsar-se en diferents aspectes de Barcelona: la història del Raval, la visió de Domènech i Montaner, la ciutat del disseny o la més canalla.
De la mateixa manera, es rematarà el Vynil Corner, al costat de l’escala central, amb una selecció de 200 vinils vinculats a la ciutat, de música clàssica a la rumba de Peret o la banda sonora de locals que van ser determinants per a festivals com el Sónar. Podran escoltar-se in situ amb auriculars.
La planta baixa allotja també l’espai que va ser el motor de l’immoble: el restaurant Fonda España, que prossegueix sota l’assessoria del multiestrellat xef Martín Berasategui. Amb la mateixa cuina i essència, només que en la nova etapa canvia de format per oferir un menú de migdia de 45 euros, l’opció de carta i un menú degustació de 95 euros que recorre el seu receptari. A l’espectacular menjador, amb uns sostres i parets preservats, només s’ha canviat el mobiliari i s’han arreglat els miralls, i és l’única part que, per la logística de les obres, va haver de tancar uns mesos.
El lavabo, reinventat per Rosa Violán, manté peces centenàries, com és el cas de la pica de marbre, però s’ha repensat per ser unisex i sorprendre l’usuari. I encara a nivell de carrer, aquests dies prossegueixen les obres d’una última estada, el Dorita Club, un espai que de moment serà per a esdeveniments privats de petits grups, on abans hi havia una sala de reunions. S’ha insonoritzat i decorat per allotjar des de festes fins a presentacions, relata Soler.
A dalt de l’hotel –que és pet friendly per a gossos de fins a 10 quilos– regna l’Sky Bar, totalment renovat. Manté la seva petita però bufona piscina i s’ha reconfigurat en dos nivells per potenciar les vistes, que inclouen dels terrats del Raval a l’horitzó de Montjuïc, la Sagrada Família i la Rambla. Allà es pot prendre una copa i escoltar música en viu algunes tardes fins a les 22.00 hores.
Vistes exteriors i interiors
També a les altures, tres habitacions compten amb terrassa pròpia. Però moltes d’altres ofereixen balcons al carrer, des d’on molts clients observen fascinats l’"autenticitat" del barri, els pisos dels blocs del davant, el tragí del carrer, que en aquest tram no és conflictiu, i la vitalitat del centre de Barcelona. El pati de les Monges és un altre espai interior on recrear-se, tant amb la llum que dona com amb la bellesa de la instal·lació amb què l’han vestit.
Les habitacions, a partir de 16 metres quadrats i fins als més de 70 de la suite, comparteixen mobiliari i acabats, tot i que, segons la planta, s’han decorat en tons vermell, blau o ocre per donar-los més personalitat. Telèfons antics i ràdios Marshall donen riquesa a aquesta mirada al passat. Ofereixen el confort del segle XXI, però sempre amb el culte a l’"analògic", remarca el director. En lloc de codis QR, desplegaran directoris físics amb dades del barri i la immersió barcelonina a partir dels valors del consum local. I també els snacks són o seran a curt termini de proximitat –ofereixen càpsules de cafè local Dalston–, valors que reinvindica el grup hoteler.
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
- Necrològiques del 6 de setembre de 2026
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- Concentració a Girona per garantir la correcta gestió de les colònies felines: 'No pararem fins que aquest problema hagi acabat
- Rescatats set tripulants d’una embarcació que havia topat amb roques a Palamós