Barcelona, protagonista
Balance Phone fa el salt a les famílies
L’‘start-up’ barcelonina reforça la seva estratègia de creixement amb una plataforma gratuïta d’acompanyament a pares i aspira a superar els 20.000 usuaris aquest any.
Sabina Feijóo Macedo
Quan Albert Beltran i Carlos Fontclara (tots dos de 26 anys) van fundar Balance Phone el març del 2024, ho van fer pensant en adults que començaven a estar farts de l’scroll infinit i volien un mòbil sense xarxes socials, estríming, apostes o qualsevol aplicació dissenyada per enganxar l’usuari. Un any i mig després, la companyia barcelonina, després d’haver superat els 14.000 dispositius venuts en més de 50 països, es proposa deixar de ser un desenvolupador de software per convertir-se també en acompanyant de les famílies en el moment d’atorgar el primer smartphone als seus fills.
"Fins ara moltes persones ens coneixien perquè fèiem un smartphone diferent. A partir d’ara volem ser molt més que això i ens volem convertir en una marca que també acompanya les famílies durant tot el procés de decisió", resumeixen els fundadors.
D’aquests 14.000 usuaris, 12.000 corresponen a la venda del dispositiu físic i 2.000 a la modalitat de software, pensada per a qui ja té un Samsung i el vol convertir en un Balance sense comprar un terminal nou. Aquesta segona via, llançada fa una mica més d’un any, "cada vegada és més important" en el negoci, assegura Beltran, i ja suposa el 20% de les unitats.
No obstant, la decisió d’orientar la seva palanca de creixement cap al nucli familiar ve després d’adonar-se que el 50% de les seves vendes provenen de pares i mares que compren el dispositiu per als seus fills. "Molt ràpidament comencem a veure la profunditat del problema. L’impacte és molt més gran en algú que no té el criteri per discernir què és perillós i què no", explica Beltran. L’altra meitat de clients continuen sent els anomenats "minimalistes digitals" o adults que busquen desconnectar de la pantalla.
D’aquí neix la plataforma que la companyia ha presentat. Es tracta d’un espai gratuït, pensat per a progenitors, que ofereix guies per abordar la conversa del primer mòbil, un qüestionari per valorar si el fill està preparat, i un "Phone Agreement", un contracte simbòlic pensat perquè pares i fills pactin els límits establerts.
L’oferta la completa la "Balance University", que recopila continguts audiovisuals amb psicòlegs i pediatres, i es recolza en convenis amb Attendis i amb aFFaC, la federació d’associacions catalanes que representa prop de 600.000 famílies i més de 700.000 alumnes. "No volem perdre clients per falta d’informació, i tot i que a Espanya hi ha cada vegada més consciència, molts pares no dimensionen el problema fins que se’ls explica", assenyala Beltran. Una de les primeres dades que ja demostren l’interès darrere d’aquesta proposta és un test que van llançar per valorar si un menor està preparat per rebre el mòbil. De moment, ja ha rebut més de 3.500 respostes en tres setmanes.
El Regne Unit
Si bé Balance Phone no desglossa la seva facturació, segons els preus públics amb què surten a la venda (290 euros el dispositiu més econòmic, tot i que ofereixen models avançats per 400 o 600 euros, i 79 euros anuals el software), els seus ingressos per hardware (dispositius) estarien per sobre dels 3,3 milions d’euros des del seu llançament, als quals se sumarien prop de 160.000 euros anuals en subscripcions. Beltran sí que avança que l’objectiu és acabar l’any superant els 20.000 dispositius venuts.
De moment, la meitat de les vendes procedeixen del Regne Unit, on la companyia compta amb el suport de Smartphone Free Childhood, el moviment britànic contra el mòbil primerenc que reuneix 350.000 famílies i és present en 11.500 escoles. "Al Regne Unit es va tocar fons abans. Van ser més liberals donant aquest primer mòbil, van veure abans les conseqüències i es van conscienciar abans. Per cada mòbil que venem a Espanya, en venem tres al Regne Unit, gairebé sense haver fet res allà".
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
- Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»