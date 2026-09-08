emergència habitacional
BCN suma 15 pisos com a recurs temporal per a persones sense llar
Les places s’afegeixen als 2.900 habitatges dels quals l’Ajuntament ja disposa per a situacions de vulnerabilitat. La permanència prevista és de dos anys, amb possibilitat d’un d’addicional.
Gerardo Santos
Barcelona amplia els gairebé tres mil recursos d’atenció a les persones sense llar o en situació d’exclusió social de què disposa la ciutat amb la posada en marxa de 15 vivendes amb una capacitat màxima de 40 places. Es tracta de pisos de caràcter temporal "per a persones o famílies que han perdut la vivenda o es troben en risc d’exclusió social, facilitant-los un espai estable des d’on reconstruir el seu projecte vital", explica el consistori en un comunicat. Les vivendes estan situades al carrer Veneçuela, al districte de Sant Martí, i estan distribuïdes en set pisos per a famílies de fins a quatre membres, quatre allotjaments per a parelles i quatre estudis individuals. "Davant una realitat tan complexa com el sensellarisme, reafirmem el nostre compromís amb les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i exclusió residencial ampliant recursos i oportunitats que les ajudin a recuperar autonomia i benestar i a desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat", ha declarat sobre això la tinenta d’alcaldia Raquel Gil.
Tots els allotjaments estan "completament equipats amb els elements necessaris per al desenvolupament de la vida quotidiana", afirma l’ajuntament, que ha concebut les vivendes "per afavorir una convivència normalitzada i oferir un entorn segur, digne i integrador". La comissionada d’Acció Social, Sonia Fuertes, ha incidit que la mesura "prova de generar les condicions perquè les persones puguin reconstruir el seu projecte vital amb autonomia, seguretat i dignitat. La combinació d’allotjament i acompanyament socioeducatiu, amb un fort enfocament en l’accés a l’ocupació i a la vivenda és clau en tot aquest procés".
Entre els perfils que poden beneficiar-se de la mesura hi ha les persones sense vivenda, persones allotjades temporalment en pensions o altres recursos residencials, així com famílies que han perdut recentment el domicili habitual. Per accedir-hi, han d’estar vinculades als serveis socials de la ciutat i es dissenya en cada cas i de manera conjunta un pla d’intervenció individualitzat amb un compromís actiu amb el seu procés de millora personal i amb els objectius establerts.
A més dels allotjaments, l’equipament incorpora múltiples zones comunitàries "per afavorir la convivència i el treball socioeducatiu". Entre d’altres, una sala de tallers, una sala infantil, una aula d’informàtica, una sala de reunions i espais destinats a activitats grupals, formació bàsica, per a investigació de vivenda, recolzament mutu i activitats d’inclusió social. També hi ha un petit jardí i hort urbà comunitari.
Dos anys, amb pròrroga
La permanència prevista als allotjaments és de fins a dos anys, amb possibilitat de pròrroga d’un any addicional. L’Ajuntament busca que aquell període "permeti consolidar un procés de recuperació i autonomia que faciliti posteriorment l’accés a una vivenda estable o al recurs social més adequat segons cada situació". Els 15 allotjaments es troben a la planta baixa d’un edifici construït per l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMAHB) que inclou, a les plantes superiors, 60 vivendes dotacionals per a persones grans i 76 vivendes en règim de lloguer social. Les obres d’aquestes vivendes han suposat una inversió municipal total de més de 18,3 milions d’euros, i el cost de construcció dels allotjaments temporals és de 3,7 milions d’euros.
Aquestes noves vivendes se sumen a les prop de 2.900 places d’allotjament temporal per a persones en situació de sensellarisme i exclusió social. Una xarxa que l’Ajuntament de Barcelona preveu ampliar el 132 més. Entre les actuacions futures, el consistori destaca la incorporació progressiva de cinc pisos per a joves en situació de sensellarisme, i la projecció de dos nous serveis APROP previstes pel 2028, que sumaran 112 allotjaments addicionals per a famílies, persones soles i joves.
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