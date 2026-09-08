drogues
Els Mossos desmantellen un magatzem de cocaïna a Badalona
Gerardo Santos
Agents dels Mossos d’Esquadra de Badalona van detenir, el 3 de setembre, un home de 37 anys i una dona de 33 com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en el vessant de tràfic de drogues. Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana van descobrir que un pis del carrer de la Sèquia de Badalona, a prop del límit amb Santa Coloma de Gramenet, es podria estar utilitzant com a punt d’emmagatzematge i preparació de paquets de cocaïna.
Per la seva banda, la Unitat d’Investigació es va encarregar de fer les gestions pertinents per ubicar el pis concret i identificar les persones que serien darrere d’aquest fet. El modus operandi que utilitzaven per a la venda de la droga era gairebé sempre el mateix, segons declara la policia catalana en un comunicat: "Rebien una trucada dels potencials clients i, al cap de poca estona, sortien del domicili i feien la transacció a la via pública, sense allunyar-se massa del pis".
Una vegada els investigadors van tenir tota la informació recopilada, el 3 de setembre es va portar a terme, sota manament judicial, una entrada i registre al pis investigat. A més de portar a terme les dues detencions, els agents van intervenir uns 78 grams de cocaïna, 2.373 euros en efectiu, 17 grams de substància de tall, cinc telèfons mòbils i diferents elements fets servir per a la preparació dels embolcalls. Els dos detinguts van passar el 5 de setembre a disposició del jutjat de guàrdia de Badalona.
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