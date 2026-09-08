mobilitat
Entra en servei el primer minibús de barri 100% elèctric
El vehicle, a la línia 185, connecta el metro de Canyelles amb la Vall d’Hebron. Durant les pròximes setmanes se n’incorporaran quatre unitats més.
Alma Rodelgo
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha posat en servei el primer bus de barri 100% elèctric de la seva flota. El vehicle s’ha estrenat a la línia 185, que connecta el metro de Canyelles amb la Vall d’Hebron, i durant les pròximes setmanes s’incorporaran quatre minibusos elèctrics més.
Els cinc minibusos formen part d’una licitació llançada el juliol del 2024 per adquirir un total de 23 nous autobusos elèctrics de bateries, amb un pressupost base de 19,2 milions, IVA inclòs. El lot està format per cinc minibusos, d’entre 6 i 7,2 metres, i 18 autobusos de doble pis, de fins a 13 metres. Els vehicles s’incorporaran definitivament a la flota durant el 2026 per substituir aquells que arribin al final de la seva vida útil.
Actualment, el servei de bus de barri compta amb 22 línies. El primer minibús s’ha destinat a la línia 185 i els quatre restants s’incorporaran a les línies que ho requereixin segons les necessitats operatives. "Amb cinc nous busos 100% elèctrics podrem anar substituint els que funcionaven bé, però que necessitaven anar guanyant fiabilitat", va assenyalar la presidenta de TMB i primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet.
El nou vehicle és de la marca Yutong i correspon al model E7S. Té una longitud de 6,97 metres, una amplada de 2,28 metres i una alçada de 2,97 metres. Té capacitat per a 26 persones, deu de les quals assegudes, i està equipat amb una bateria LFP de 176,04 kWh. El sistema està dissenyat per fer la càrrega durant la nit a les cotxeres.
Millora de l’accessibilitat
Una de les principals característiques d’aquest minibús és la seva configuració de pis baix, que permet oferir les mateixes prestacions de portes i rampa que els autobusos estàndard i articulats de TMB. Aquesta configuració suposa una millora en l’accessibilitat, la seguretat i la comoditat dels passatgers, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. El model també compta amb una de les màximes autonomies del mercat de minibusos.
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