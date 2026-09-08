Tornada aL COL·LE
Inici de curs amb 1,6 milions d’alumnes i 85.000 professors cridats a la vaga
La vaga convocada el primer dia de classe per Ustec i CGT no tancarà les escoles, que començaran amb els serveis mínims garantits. No s’ha convocat cap gran manifestació unitària, sinó accions descentralitzades.
Helena López
El curs 2026-2027 arrenca aquest dimarts a Catalunya amb 1,6 milions d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària i batxillerat i una plantilla de 94.422 professionals de l’educació, 85.052 dels quals mestres i professors, 1.103 més que el curs passat com a resultat dels acords assolits al març i al maig entre Govern i sindicats. Uns acords que, no obstant, no han sigut suficients per a una part important del col·lectiu [el 65 % dels docents els va rebutjar en una consulta], i Ustec i CGT han cridat a la vaga aquest primer dia de curs per llançar un missatge clar: el curs no comença amb normalitat.
Una vaga, això sí, que no tancarà les escoles, que obriran amb els serveis mínims garantits -un docent per cada tres aules-, i per a la qual no s’ha convocat cap gran manifestació unitària, sinó accions descentralitzades als diferents territoris catalans; algunes, a primera hora del matí, complicaran la mobilitat. L’impacte de la vaga s’ha deixat sentir els dies previs a l’inici de les classes, al marcar bona part de l’agenda educativa i política. El missatge dels docents [organitzats en assemblees de centre] és clar: la qüestió salarial no és la seva principal font de malestar, sinó la falta de recursos per fer front a la creixent complexitat de les aules.
L’inici de les classes coincideix, a més, amb la publicació dels resultats de les proves PISA, de les quals Catalunya ha quedat exclosa per un inexplicable "error". El curs comença, per tant, sense aquesta radiografia internacional del sistema educatiu i a l’espera que la nova Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (APE) creada per la Conselleria d’Educació i FP presenti al desembre els resultats de les avaluacions pròpies fetes durant el curs 2025-2026. L’APE, que es defineix com a "independent" i que té encomanada la tasca de vetllar per la qualitat i el rigor de les avaluacions del sistema educatiu català, va prendre el relleu del desaparegut Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.
Recomanacions de l’OCDE
L’escola també té la vista posada en com respondrà Catalunya a les recomanacions que li va fer l’OCDE al juliol a l’informe Improving Learning Outcomes in Catalonia, Spain, elaborat en el marc del conveni de quatre anys entre l’OCDE i la Generalitat. "Aquest no és un informe més, és un document clau", assenyalava durant la presentació, fa tot just dos mesos, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez. El document adverteix que els mecanismes de finançament de l’escola no sempre reflecteixen amb precisió la complexitat de les necessitats de l’alumnat ni el context específic de cada centre.
L’OCDE també assenyala en el mateix document que les diferències en la capacitat de gestió a escala local afecten l’aplicació coherent de les polítiques educatives en el conjunt del territori i insisteix en la necessitat de reforçar la capacitat de planificació i d’anticipació del sistema per adaptar-se millor als canvis demogràfics, econòmics i tecnològics.
El curs comença, a més, amb temperatures estivales i amb la climatització de les aules encara sense resoldre (el president Salvador Illa ha anunciat aquest dilluns que pròximament presentarà un pla per abordar la situació).
Entre les xifres donades per la conselleria per radiografiar aquest inici de curs i mostrar la seva predisposició a escoltar les demandes dels docents, destaca l’increment de les aules d’acollida, amb 500 noves dotacions per afavorir la incorporació inicial de l’alumnat. En total, arribaran a les 2.141.
Però la gestió de la creixent complexitat a les aules, amb més d’un 30% de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, s’ha convertit en una de les principals esquerdes del sistema educatiu català i és al centre de l’enuig docent. El professorat denuncia sentir-se desbordat davant la falta de suports estructurals, cosa que ha desembocat en la vaga del primer dia de curs, malgrat l’anunci de nous recursos per part del Govern.
A més del reforç d’efectius previst a l’acord del maig, que preveu la incorporació de 6.400 professionals en quatre anys, el Departament ha anunciat que ampliarà el programa de detecció de necessitats d’aprenentatge (APPA), fins ara implantat a 1r i 3r de primària, també a 5è, i el reforç dels centres d’educació especial amb 204 noves places. Mesures que, per a les assemblees docents, continuen sent insuficients: poc més que intentar treure aigua amb un didal davant d’un problema estructural.
Matemàtiques A i B
El Departament ha explicat també que durant el mes de setembre publicarà unes orientacions per a l’ús de la intel·ligència artificial (IA) als centres i també, específicament, per a la seva utilització al Treball de Recerca (TR) de Batxillerat; un treball que aquest curs deixarà de valer un 10% de la nota del Batxillerat per computar com una matèria més.
A 4t d’ESO queda des d’aquest curs prohibit el treball per àmbits [cada matèria s’haurà d’estudiar de manera independent] i l’alumnat haurà d’escollir entre Matemàtiques A i B, en funció de si vol cursar posteriorment un batxillerat cientificotècnic o no. A Batxillerat s’estrena també la polèmica fusió de les ciències a primer. A Primària, la principal novetat és el retard en el lliurament del primer ordinador, que passa de 5è a 6è de Primària.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Frit Ravich invertirà més de 115 milions en una nova fàbrica a Maçanet i un centre logístic a Madrid
- Els docents gironins avisen que segueixen "en lluita" i preparen una mobilització unitària pel primer dia de curs
- Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
- El Sant Pebrot omple de veïns i arrossos Santa Eugènia: 'Cada any anem a més
- Concentració a Girona per garantir la correcta gestió de les colònies felines: 'No pararem fins que aquest problema hagi acabat
- Narcís Julià: «Holmes Junior ha sigut una sorpresa com Cubarsí al Barça»
- Una sauna, un afartament de drogues i una cardiopatia: així explica el forense la mort a Eivissa de Flor Bollini, la ‘xamana dels empresaris’