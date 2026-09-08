Meteorologia
L’arribada d’un front plujós suavitzarà les temperatures
El Meteocat activa avisos per intensitats de pluja entre avui i dijous. La pertorbació pot deixar potents ratxes de vent i calamarsa.
Guillem Costa
Després d’uns dies de temperatures de rècord per al mes de setembre, els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirmen el que pot ser el final de l’estiu meteorològic. A partir de demà, les temperatures baixaran i s’acostaran a registres més habituals per a aquesta època de l’any.
A la suavització de la calor s’hi sumarà l’arribada de xàfecs. "Després d’un estiu persistentment càlid i de rècord respecte als últims anys, aquest cap de setmana s’ha produït la rematada final", considera Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat. Davant la pertorbació sobtada que arribarà demà, el Meteocat ha activat avisos per intensitats de pluja destacades entre avui i dijous. Segons les previsions, avui es poden formar tempestes (poden deixar 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora) al nord de la Catalunya central amb la possibilitat que aquests fenòmens deixin potents ratxes de vent i calamarsa. Demà, la previsió s’estén per tot el territori, tot i que amb especial atenció a la Catalunya central.
Seixanta litres en tres hores
I dijous, s’estima que poden caure més de 60 litres en tan sols tres hores a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la Catalunya central i al Ripollès i la Garrotxa. Per tant, es pot dir que el final de l’episodi de calor arribarà acompanyat de tempestes i xàfecs que, a partir de demà, guanyaran intensitat. Quant al descens de les temperatures, en molts punts de la Península caldrà esperar fins demà. De fet, durant la primera meitat de la setmana, l’Aemet ha advertit que encara es poden registrar temperatures màximes inusuals.
No obstant, al llarg de la setmana, i amb l’arribada de les pluges, la sensació tèrmica anirà canviant i les temperatures, sense que arribi el fred, ni de bon tros, tornaran a ser més similars a la mitjana històrica del mes de setembre. "Avui, la temperatura ja no serà tan alta i anirà baixant a poc a poc, tot i que la calor encara serà molt present", resumeix Segalà. "L’episodi de pluges serà un final bastant contundent d’aquest episodi de calor, ja que s’espera que a partir de dijous les temperatures se situïn entre 5 i 10 graus per sota de les registrades aquest últim cap de setmana".
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