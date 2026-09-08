Protecció civil
Suspesa l’activitat educativa i es restringeix la mobilitat en cinc comarques catalanes per la previsió de fortes pluges
La Conselleria de Interior també recomana el teletreball i paralitza l’assistència als centres assistencials, alhora que redueix l’activitat sanitària
Està previst que al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf es produeixin precipitacions de 40 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts
J. G. Albalat
La Conselleria de Interior ha activat el pla de risc Inuncat davant la previsió de fortes pluges per a aquest dimecres. D’aquesta manera, se suspenen les activitats escolars i universitàries i els esports a l’exterior, es reduirà la mobilitat i es recomana el teletreball sempre que sigui possible a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, segons ha anunciat aquest dimarts la consellera Núria Parlón. Aquestes restriccions també afectaran l’activitat assistencial que ofereixen els centres de dia per a persones grans o amb discapacitat i l’activitat sanitària no urgent. Les mesures estaran en vigor des de les set del matí fins a les cinc de la tarda.
Segons les últimes previsions, a partir d’aquest dimarts es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord de la Catalunya Central. Després, les precipitacions s’estendran pel territori català. Aquest dimecres està previst que s’assoleixin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns punts de les cinc comarques en què s’ha activat el pla Inuncat i en què s’enviarà una alerta als telèfons mòbils dels ciutadans que hi resideixin.
Les mesures s’han pres després de la reunió del comitè tècnic del pla Inuncat, del qual formen part la Conselleria de Interior, els Mossos d'Esquadra, els Bombers i altres institucions, celebrada aquest dimarts. A partir de les seves conclusions, s’ha signat una ordre per aplicar-les davant les pluges torrencials que s’esperen durant bona part del dia. El risc a les comarques afectades, segons ha precisat la consellera, és de cinc sobre sis, per la qual cosa es considera extremadament alt. La reducció de la mobilitat, com és lògic, no afectarà els serveis essencials, com els Bombers, els Mossos o els serveis d’emergència, ni els desplaçaments per causes de força major.
Màxima precaució
A més, des de Protecció Civil es demana la màxima precaució a les comarques especialment afectades per les pluges i, sobretot, es recomana, com és habitual en aquests casos, evitar les zones inundables, els rius i les rieres, així com no estacionar vehicles en aquests espais a causa del risc de riuades. «L’objectiu és protegir les persones», han assenyalat la consellera Parlón i Santi Segalà, cap de l’àrea de predicció del Meteocat. L’afectació, han reiterat, serà important. Des de l’Administració ja s’ha avisat les escoles i instituts de les cinc comarques i els centres de dia per a persones grans.
Segalà ha reiterat que les pluges torrencials seran locals, però que podrien ser intenses a les cinc comarques que estan en alerta. Aquestes fortes precipitacions estan provocades per una pertorbació i per l’elevada temperatura de les aigües del Mediterrani. El cap de predicció del Meteocat ha ofert no només la dada dels 40 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts, sinó també un altre paràmetre que permet valorar la importància d’aquests aiguats: en només tres hores es podrien registrar precipitacions d’entre 60 i 90 litres per metre quadrat. Aquestes tempestes provocaran també un descens de les temperatures.
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