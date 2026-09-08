Tornada al col·le
La Síndica rebutja suspendre sortides i colònies escolars: «No podem reduir les oportunitats de l’alumnat»
Giménez-Salinas alerta que suprimir aquestes activitats agreuja les desigualtats i colpeja especialment l’alumnat amb menys oportunitats
La vaga del primer dia de classe i el boicot a les colònies posen al límit la confiança entre famílies i professors a Catalunya
Helena López
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamat aquest dimarts que les sortides i colònies escolars quedin al marge del conflicte laboral docent, al considerar que són una part essencial de l’experiència educativa i especialment importants per als alumnes amb menys oportunitats. Giménez-Salinas ha instat a «recuperar la normalitat» als centres a l’inici del nou curs i a garantir que les reivindicacions del professorat «no tornin a traduir-se en una reducció d’oportunitats educatives per a l’alumnat». Tot i que reconeix «la legitimitat» de les reclamacions docents i reclama «reformes estructurals» que millorin tant les seves condicions laborals com la qualitat del sistema, la síndica posa l’accent en el fet que determinades mesures de protesta poden acabar perjudicant directament els estudiants.
És el cas, especialment, de les colònies i les sortides escolars, activitats que, tot i que no formen part de l’ensenyament obligatori, «estan integrades en els projectes educatius dels centres i constitueixen espais d’aprenentatge, convivència i desenvolupament personal».
«El repte passa per recuperar la normalitat als centres i garantir que les reivindicacions laborals no tornin a traduir-se en una reducció d’oportunitats educatives per a l’alumnat»
La seva supressió, adverteix la institució, té a més un impacte desigual. Per als alumnes amb menys oportunitats socioeducatives, aquestes activitats són sovint la principal via d’accés a experiències culturals, científiques o de convivència fora del seu entorn habitual, així que prescindir-ne pot engrandir encara més les desigualtats.
Drets vulnerats
La síndica recorda que la supressió de colònies i sortides per a aquest curs «podria vulnerar els drets de l’alumnat i de les seves famílies».
«El repte passa per recuperar la normalitat als centres i garantir que les reivindicacions laborals no tornin a traduir-se en una reducció d’oportunitats educatives per a l’alumnat», ha assenyalat la institució en un comunicat.
La síndica insisteix que tant les activitats fora de l’aula com les avaluacions detallades són elements que experts i institucions consideren fonamentals per garantir una educació de qualitat i avançar en la igualtat d’oportunitats.
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