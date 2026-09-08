Seguretat viària
Tres atropellaments mortals més el primer estiu amb balises V-16
Durant els mesos de juliol i agost es van comptabilitzar 160.000 activacions del dispositiu d’emergència i 240 persones van morir a les carreteres, un 4% més que el 2025.
El PSOE tornarà a intentar rebaixar a 0,2 grams la taxa d’alcohol permesa al volant
Roberto Bécares
"Aquest ha sigut un mal estiu. Gairebé quatre persones han perdut la vida al dia a les nostres carreteres". El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, es va mostrar particularment crític al presentar les dades de sinistralitat a les carreteres durant aquest estiu: s’han produït 218 accidents mortals en els quals han mort 240 persones, cosa que suposa un augment del 4% de les víctimes mortals (10 més) respecte a l’estiu del 2025. Aquest considerable augment s’ha produït en un estiu que ha registrat un màxim històric de desplaçaments, un total de 102 milions, un 1,5% més que l’estiu passat, esperonat en part per la mobilitat durant l’eclipsi solar del 12 d’agost.
Una de les novetats d’aquest estiu respecte al passat ha sigut la balisa V-16. Sobre l’ús d’aquesta llum d’emergència, que és obligatòria des de l’1 de gener d’aquest any, el ministre va assegurar que "s’està consolidant com un mitjà que serveix per salvar vides", ja que aquest estiu s’han registrat 160.000 comunicacions a la Direcció General de Trànsit (DGT) des d’aquests dispositius.
El nombre d’atropellaments mortals a la carretera, no obstant, ha passat de 23 de l’estiu passat a 26 d’aquest. Catorze dels sinistres es van produir en autopista i autovies i 12 en carreteres convencionals. Entre les víctimes mortals hi figura un operari de conservació de carreteres. Especialment "preocupant" resulta la sinistralitat nocturna: dels 17 vianants morts durant la nit o el crepuscle, 13 no portaven peces ni elements reflectores.
Grande-Marlaksa, que va estar acompanyat ahir durant la presentació per la sotssecretària del ministeri, Susana Crisóstom, i del director general de Trànsit, Pere Navarro, va voler matisar, no obstant, que només quatre casos estan sent investigats en relació amb conductors que van baixar del vehicle després d’una avaria.
Els motoristes
El comportament de la sinistralitat "ha sigut desigual", va dir el ministre, ja que si al juliol van morir 110 persones, cinc menys que el mateix mes de l’any anterior, a l’agost la sinistralitat va augmentar a 130 víctimes mortals, 15 més que l’agost passat.
Com a dada positiva, el ministre va destacar que en el cas dels motoristes, per primera vegada, s’ha trencat la tendència alcista i la mitjana diària de morts a la carretera s’ha reduït per sota d’un al dia. Com a dada negativa, Marlaska va apuntar que un total de 25 persones, un de cada cinc morts a la carretera, van morir en sinistres quan no portaven posat el cinturó de seguretat. "Hauria salvat la vida a la meitat", va afegir. El dia amb més morts es va registrar el dijous 13 d’agost, amb 10 persones mortes.
Per tipologia de via, aquest estiu s’ha produït un augment de morts en autopistes i autovies, amb un total de 65 víctimes mortals, 10 més que l’any anterior. No obstant, les carreteres convencionals continuen sent l’escenari on es produeix el nombre més elevat de sinistres mortals: han mort 175 persones, la mateixa xifra que a l’estiu del 2025, cosa que suposa el 73% dels sinistres mortals registrats.
En la seva intervenció, Grande-Marlaska va anunciar que "en aquest període de sessions que ara s’inicia tornarem a impulsar la proposició de llei per rebaixar de 0,5 a 0,2 grams per litre en sang la taxa d’alcohol permesa al volant". El mes de març una iniciativa similar del PSOE va ser rebutjada amb els vots del PP, Vox i ERC. Es tractava d’un dels projectes estrella de la DGT i del mateix ministre de l’Interior, que en reiterades ocasions ha instat el Congrés a aprovar-la després d’un any encallada a la Cambra.
"Confio que cap grup parlamentari vulgui sotmetre a tripijocs polítics inconfessables l’aprovació d’una norma que només té un objectiu: salvar vides humanes", va afegir el ministre, que va assegurar: "Tenim del nostre costat l’evidència científica i el suport de les administracions i la societat civil". Així, va posar el focus en el fet que el 32,4% dels morts a la carretera havien consumit alcohol i un 5,2% dels conductors es posen al volant després de beure.
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