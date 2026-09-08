Tornada al col·le
La vaga del primer dia de classe a Catalunya impacta més a les carreteres que a les aules
Educació xifra en un 2,01% el seguiment de la vaga educativa a Catalunya fins a les 9.30 hores
Malgrat el malestar evident entre els docents, les escoles i els instituts catalans han obert aquest dimarts les portes
Vaga de professors a Catalunya i tornada a l’escola, en directe | Última hora de la manifestació de docents i els resultats de l’informe PISA
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Helena López
Moltíssimes samarretes grogues entre el professorat que aquest dimarts, primer dia de classe a Catalunya, ha acudit a rebre el seu alumnat. No secundaven la vaga -segons les primeres xifres ofertes pel departament, a primera hora el seguiment amb prou feines era del 2% del conjunt del professorat-, però sí que compartien els motius de la protesta: la necessitat de més recursos per atendre en condicions el conjunt de nens i nenes.
Malgrat el rum-rum dels últims dies i el malestar evident entre els docents, les escoles i instituts catalans han obert aquest dimarts les portes, tot i que no amb normalitat, com ja havien anunciat. El principal impacte de la vaga, no obstant, no s’ha vist a les aules, que no presentaven un aspecte buit, sinó a les carreteres.
Talls de Granollers a Tarragona
La jornada ha començat amb talls de trànsit en algunes de les principals vies del país, del Baix Llobregat al Maresme. Una manifestació de docents en vaga ha obligat a tallar aquest dimarts al matí l’AP-7 a l’altura de Granollers (Vallès Oriental). El tall ha afectat el sentit sud entre els quilòmetres 131 i 126 i ha provocat cinc quilòmetres de retencions, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Les protestes també han tallat la Gran Via a l’altura de la Campana, la C-60 a Argentona (Barcelona) i l’N-340 a Tarragona, en tots dos sentits a les tres vies.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha instat aquest dimarts els sindicats a tancar el conflicte educatiu "treballant, i no amb una vaga cada setmana". En declaracions a RAC1, Niubó ha defensat l’esforç pressupostari fet pel Govern per atendre les reivindicacions dels professors i mestres, que es materialitza, segons ha dit, en més docents, menys ràtios i més aules d’acollida. "Vull posar en valor l’esforç pressupostari fet perquè som conscients de la situació i compartim moltes reivindicacions que venen de lluny. Aquest curs hi haurà més docents a les aules, més personal d’atenció educativa i una millora de les ràtios. Esperem un curs més serè i constructiu", ha dit.
La consellera ha demanat al professorat "confiança". "No voldria que tot això ho pagués l’alumnat i l’escola pública", ha remarcat. Quan li han preguntat si ha pensat a dimitir en algun moment, la consellera ha assegurat que no se’n va "perquè seria més fàcil". "Tinc clar l’encàrrec que tinc. Mentre tingui la confiança del president, estaré aquí", ha apuntat
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