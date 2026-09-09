Meteorologia
Cinc comarques anul·len les classes per la previsió de fortes pluges
Al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf s’anuncien precipitacions de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil recomana restringir la mobilitat.
J. G. Albalat
La Conselleria d’Interior ha activat el pla de risc Inuncat davant de la previsió de fortes pluges per avui. D’aquesta manera, van quedar suspeses les activitats escolars i universitàries i els esports a l’exterior, es reduirà la mobilitat i es recomana el teletreball sempre que sigui possible a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, segons va anunciar ahir la consellera Núria Parlon. Aquestes restriccions també afectaran l’activitat assistencial que ofereixen els centres de dia per a persones grans o amb discapacitat i a l’activitat sanitària no urgent. Les mesures estaran en vigor des de les 07.00 del matí fins a les 17.00 de la tarda.
Avui està previst que s’arribin als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en alguns punts de les cinc comarques en les quals s’ha activat el pla Inuncat i en les quals s’enviarà una alerta als telèfons mòbils dels ciutadans que hi resideixin.
Les mesures es van prendre després de la reunió del comitè tècnic del pla Inuncat, del qual formen part la Conselleria d’Interior, els Mossos d’Esquadra, els Bombers i altres institucions, celebrada ahir. A partir de les seves conclusions, es va firmar una ordre per aplicar-les davant les pluges torrencials que s’esperen durant bona part del dia. El risc a les comarques afectades, segons va precisar la consellera, és de cinc sobre sis, per la qual cosa es considera extremadament alt. La reducció de la mobilitat, tal com és lògic, no afectarà els serveis essencials, com els Bombers, els Mossos o els serveis d’emergència, ni els desplaçaments per causes de força major.
"Ens trobem en una situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir la població d’acord amb la predicció meteorològica que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat)", va assegurar Parlon, que fa poc va presentar precisament la campanya Tot pot canviar de cop, en relació amb els fenòmens sobtats i l’efecte dels temporals.
Màxima precaució
A més, des de Protecció Civil es prega la màxima precaució a les comarques especialment afectades per les pluges i, sobretot, es recomana, com és habitual en aquests casos, evitar les zones inundables, els rius i les rieres, així com no estacionar vehicles en aquests espais a causa del risc de riuades. "L’objectiu és protegir les persones", van assenyalar la consellera Parlon i Santi Segalà, cap de l’àrea de predicció del Meteocat. L’afectació, van reiterar, serà important. Des de l’Administració es va avisar les escoles i instituts de les cinc comarques i els centres de dia per a persones grans. Segons va reiterar, les pluges torrencials seran locals, però podrien ser intenses a les cinc comarques que estan en alerta. Aquestes fortes precipitacions estan provocades per una pertorbació i per l’elevada temperatura de les aigües del Mediterrani. El cap de predicció del Meteocat va oferir no només la dada dels 40 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts, sinó també un altre paràmetre que permet valorar la importància d’aquests xàfecs: en només tres hores podrien registrar-se precipitacions d’entre 60 i 90 litres per metre quadrat.
Aquestes tempestes provocaran també un descens de les temperatures. Els xàfecs aniran acompanyats de tempestes i d’algunes ratxes fortes o molt fortes de vent. A més, el pla Procicat per fort onatge es troba en situació de prealerta a causa de la previsió d’onades superiors a 2,5 metres avui. Aquestes començaran al matí a l’Alt Empordà i s’estendran al Baix Empordà des del migdia i fins a la nit.
La fase més intensa de l’episodi es preveu entre les 3.00 i les 15.00 hores, tot i que hi haurà precipitacions abans i després d’aquesta franja.
Entre les 2.00 i les 8.00 hores, les precipitacions afectaran principalment les comarques de Barcelona i Tarragona. El grau màxim de perill serà de 4 sobre 6 a l’Alt Camp, Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Tarragonès i Vallès Occidental.
El moment de més risc es preveu entre les 8.00 i les 14.00 hores. Durant aquesta franja, l’episodi es concentrarà sobretot al Camp de Tarragona i al litoral i el prelitoral central. El grau màxim de perill arribarà a 5 sobre 6 a l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garraf i Vallès Occidental, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Les tempestes tindran mobilitat i diferents nuclis poden passar successivament per un mateix punt, fet que podria elevar les acumulacions. Localment es poden superar els 90 litres per metre quadrat en tres hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, fortes ratxes de vent o rebentades.
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