Reaccions
El descart irregular d’alumnes infla els resultats a Catalunya
L’error que va deixar fora el 23% dels escolars amb més dificultats d’aprenentatge o idiomàtiques invalida qualsevol comparació
Helena López
L’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE) –organisme dependent del Ministeri d’Educació– va advertir l’abril del 2025 fins en set ocasions el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu –dependent del Departament d’Educació– de l’"error" a la mostra de les proves PISA. Catalunya excloïa el 23% de l’alumnat cridat a realitzar les proves –estudiants amb dificultats d’aprenentatge o idiomàtiques–, quan el màxim permès per l’OCDE és del 5%, precisament per garantir una radiografia representativa del sistema. Malgrat els reiterats avisos de l’INE que la mostra no era representativa, Catalunya no va rectificar; gestió que ha suposat la destitució de qui fins fa uns dies era la número dos de la consellera Esther Niubó.
Aquest biaix a la mostra ha tingut l’efecte previsible: els resultats catalans de les proves PISA 2025, fets públics aquest dimarts, milloren en les tres competències analitzades; comprensió lectora, matemàtiques i ciències.
L’OCDE insisteix que les dades catalanes no són comparables amb les d’edicions anteriors, però comparar resulta inevitable. I deixa una fotografia desigual. En matemàtiques, la millora d’entrada és molt modesta: de 469 punts en l’edició anterior a 474 en aquesta. No obstant, el resultat se situa 11 punts per sobre de la mitjana de l’OCDE i 17 per sobre de l’espanyola. El salt més gran es produeix en ciències, on l’alumnat examinat obté 502 punts, davant els 477 de l’edició anterior (25 més). I, en comprensió lectora, Catalunya passa de 462 a 473 punts, una millora d’11, i se situa 22 punts per sobre de la mitjana espanyola.
Estudi del 2022
No és la primera vegada que Catalunya s’enreda amb la mostra de les proves PISA. Durant la presentació el desembre del 2023 dels últims resultats catalans del macroestudi de l’OCDE, amb ERC al Govern, el departament va mirar d’esmorteir el cop dels desastrosos resultats amb un argument clar: la realitat no era tan crua com reflectia l’estudi perquè l’OCDE havia construït malament la mostra. El departament va assegurar llavors que havien realitzat les proves un 24% d’adolescents d’origen migrant, quan l’alumnat estranger a les aules catalanes representava el 15%, "segons les dades del ministeri". Així ho va sostenir el llavors secretari de Transformació Educativa del Departament d’Educació, Ignasi Garcia Plata. Només 24 hores després, la conselleria va enviar un comunicat fent marxa enrere i avalant la mostra de PISA. Al mateix temps, la llavors consellera Anna Simó assegurava que "això va de pobresa infantil i segregació escolar".
La paradoxa resulta difícil d’obviar: a PISA 2022 es va apuntar a la gran diversitat de les aules catalanes com un dels factors darrere dels mals resultats; a PISA 2025, es va deixar "per error" una part substancial d’aquest alumnat fora de la mostra.
Els partits demanen la compareixença d’Illa
Els partits de l’oposició, inclosos els socis d’investidura de Salvador Illa –ERC i Comuns–, van sortir ahir en bloc a carregar contra els resultats de les proves PISA 2025 i contra el Govern, que ha vist convocada una vaga docent el primer dia de tornada a les aules. Com a mínim, davant el terratrèmol que sacseja la comunitat educativa, exigeixen que el president doni explicacions al Parlament com més aviat millor.«La situació és alarmant, és la prova de la irresponsabilitat dels que ens volen normalitzats i resignats a la dependència espanyola i en un sistema que no busca formar ciutadans crítics», va escriure a X el president de Junts, Carles Puigdemont.
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