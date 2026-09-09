agressió mortal
Detinguts dos menors més pel crim de Manresa
Els joves, de 16 anys, estan acusats de participar juntament amb els dos arrestats inicials en l’apunyalament mortal de Carles Vilajosana.
Entitats de la ciutat adverteixen del risc que la por es faci servir políticament
Eduard Font Badia
Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van detenir ahir a la tarda dos menors, de 16 anys, presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana a la capital del Bages la setmana passada, després del correfoc de la festa major. Amb aquestes detencions, ja són quatre els menors detinguts en relació amb aquesta mort.
Els fets es remunten a la matinada de dimarts 1 de setembre, quan els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per una agressió a Manresa. Diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc i van iniciar les maniobres de reanimació, que posteriorment van continuar dues unitats del SEM, però finalment l’home va morir. Hores després, els Mossos d’Esquadra van detenir dos menors, de 15 i 16 anys, per la seva presumpta vinculació amb el cas. Tots dos van ingressar al centre de Can Llupià, a Barcelona.
Un dels dos menors detinguts inicialment tenia vigent una mesura cautelar de llibertat vigilada per un cas anterior: un presumpte robatori amb violència i un intent d’homicidi comès el 24 d’abril del 2026. L’altre adolescent arrestat també havia estat sotmès a una mesura de llibertat vigilada per altres fets, però aquesta ja havia acabat quan es va produir el crim de Manresa.
Investigació oberta
A aquestes hores, ja són quatre els detinguts per aquest cas, però la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Aquest grup de menors és el que es va enfrontar amb el grup de Vilajosana, que també estava format per quatre membres, al sortir del correfoc de Manresa, després que la víctima intentés separar una baralla entre aquests menors detinguts i un altre grup. A partir d’aquell moment, i fins que es va produir l’apunyalament mortal al carrer de Divina Pastora, tots dos grups van protagonitzar una disputa constant.
Aquestes detencions es produeixen hores abans d’una nova concentració de rebuig convocada per avui al centre de Manresa.
D’altra banda, el Moviment Popular de Manresa reclama que es reforçi la prevenció davant de la violència juvenil i rebutja que la resposta es limiti a augmentar la policia i a les mesures punitives. En una roda de premsa celebrada dilluns, motivada per l’homicidi de Vilajosana, representants del moviment i de la comunitat educativa van defensar abordar les violències socials com "un problema comunitari i de salut pública".
Les entitats van expressar consternació i dol, i van exposar que, segons el seu parer, cal una resposta "clara i ferma", que "no pot néixer de la por, de l’estigmatització ni de la criminalització dels joves, encara menys quan parlem de menors d’edat", en paraules de Nora Miralles, del Moviment Popular. Consideren que Manresa té violències que cal combatre, però recorden que les dades situen la ciutat dins dels estàndards de seguretat del país. En aquest aspecte, Miralles va criticar els relats que, segons va dir, presenten una ciutat "postapocalíptica, ultraviolenta, on no es pot ni caminar de nit". "Ni això és així, ni el que ha passat considerem que sigui representatiu del nivell de violència que es viu als carrers de la ciutat", va afirmar.
Les entitats convocants també van advertir del risc que la por sigui instrumentalitzada políticament i van presentar una proposta de "prevenció integral" estructurada en tres fases, basada en models internacionals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026
- Sílvia Orriols pateix cremades a la cara i braços per un incendi a la cuina de casa seva
- Les empreses inicien una ofensiva per retallar o limitar el salari dels treballadors de baixa
- CSIF amenaça l'Ajuntament de Palamós d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials
- Àngel Llàcer, un altre botifler