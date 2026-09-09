Els experts demanen més dictats, més lectures i exigència
Fer un ús adequat de la intel·ligència artificial és una altra de les recomanacions
Olga Pereda
Les males dades de PISA, especialment en comprensió lectora, conviden a preguntar si l’actual llei educativa no està donant bons fruits a les aules. El secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa, desvincula els resultats de l’informe a la implementació de la norma (Lomloe) que va entrar en vigor el 2021 per implementar definitivament a les escoles l’aprenentatge competencial i apostar per la inclusió educativa. "Si alguna cosa fa la llei, precisament, és insistir en la comprensió lectora", al·lega el número dos del ministeri que dirigeix Milagros Tolón, que aposta per continuar impulsant a les aules la lectura pausada i comprensiva.
Lucas Gortazar, investigador d’EsadeEcPol, creu que la Lomloe no és darrere del desastre de PISA, però destaca que es tracta d’una opinió. "En realitat, no ho sabem", afegeix. L’expert destaca que els espeternecs de la pandèmia, el mal ús de les eines d’intel·ligència artificial i la caiguda de l’atenció són realitats que expliquen, en part, la caiguda del rendiment. "No s’ha de demonitzar la IA. El problema ve quan els escolars la utilitzen per llegir i escriure. És un error. La IA ha d’ajudar a pensar i, sobretot, a investigar", recomana Gortazar.
Hi ha comunitats autònomes que baixen una mica, però continuen liderant les primeres posicions en el llistat espanyol. Són Cantàbria, Astúries i Castella i Lleó. Ja fa unes quantes edicions de PISA que són les més ben puntuades de tot Espanya. Un dels motius que ho explica és la inèrcia i una històrica més alta alfabetització.
Així ho assegura Ismael Sanz, analista a Funcas i expert en educació, que també posa a sobre de la taula l’exigència més gran que hi ha a les aules d’aquestes comunitats. "Hi ha menys indisciplina, es dona més importància al coneixement, es fan dictats a classe, hi ha el valor de l’esforç i la memòria no s’ha eliminat", destaca.
Prioritats
A la llum dels resultats, els dos experts proposen dirigir la mirada a les arrels de l’aprenentatge i fomentar la lectura a les aules i fora d’aquestes. Sanz posa com a exemple el pla de lectura emprès pel Regne Unit, un país que també aconsegueix bones posicions a PISA. Gortazar també insisteix a prioritzar, des de primària, la comprensió lectora (i l’atenció sostinguda) i tenir molt clar quin ha de ser el paper de la tecnologia a l’escola i fora de l’escola.
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