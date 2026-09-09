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Els Mossos investiguen un presumpte segrest a trets de Gavà

Una patrulla dels Mossos. | EL PERIÓDICO

Una patrulla dels Mossos. | EL PERIÓDICO

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Marta Català

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra investiguen un presumpte segrest ocorregut dilluns a la tarda a Gavà, després que un home fos localitzat hores més tard a Sabadell amb una ferida de bala, segons informen fonts policials. Tot apunta que es tracta d’una revenja relacionat amb el tràfic de drogues.

Els fets es van produir cap a dos quarts de set de la tarda al carrer del Pou de Gavà, a la zona de Can Espinós. Segons les primeres informacions, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís que un home havia sigut tirotejat i posteriorment introduït al maleter d’un cotxe. Hores després, la víctima va aparèixer a Sabadell amb una ferida de bala.

La víctima anava amb moto quan li van disparar i la seva motocicleta va aparèixer abandonada al lloc del tiroteig i posterior rapte. El tret va ser en una zona no vital i l’home es recupera a l’hospital. Els investigadors miren ara d’aclarir les circumstàncies del succés i treballen per identificar i localitzar l’autor o autors del presumpte segrest.

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L’incident va tenir lloc a Ca n’Espinós, una zona coneguda pels Mossos, tot i que de moment no han transcendit més detalls sobre l’origen de l’atac ni sobre la relació entre la víctima i els presumptes agressors.

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