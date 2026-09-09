Crisi educativa
Els mals resultats a PISA reobren el debat sobre l’ús de pantalles a classe
Catalunya limita mòbils, portàtils i IA a les aules, però les famílies crítiques amb les pantalles reclamen anar més enllà després de les últimes dades de PISA i demanen retirar-les de primària
L’OCDE adverteix a l’informe PISA d’un problema mundial de comprensió lectora: «Els estudiants tenen dificultats amb textos de més de 400 paraules»
Helena López
L’associació Aixeca el cap va néixer a Sabadell el març del 2023 per promoure un ús responsable i regulat de les pantalles, especialment entre nens i adolescents, a partir de la preocupació de famílies i professionals de l’educació i la salut per l’ús de mòbils i dispositius digitals. La seva pressió, al costat del d’altres grups com Adolescència lliure de mòbils, va aconseguir la prohibició dels mòbils en l’educació obligatòria el curs passat. Després de la publicació aquest dimarts de les últimes dades de l’informe PISA, que adverteix d’un problema mundial de comprensió lectora i assenyala que «els estudiants tenen dificultats amb textos de més de 400 paraules», Aixeca el cap torna a demanar a la Conselleria d’Educació que retiri les pantalles de primària de «manera immediata» i les deixi només «de manera molt limitada» a secundària.
La posició d’Aixeca el cap ha sigut sempre crítica amb la digitalització intensiva de l’ensenyament. «Fa anys que ho diem, ens hem documentat amb estudis científics a l’abast de tothom, però sembla que el missatge no acaba d’arribar ni al Departament d’Educació ni al Govern. Les pantalles no afavoreixen l’aprenentatge, el distorsionen. Una vegada més, caiguda brutal en les proves PISA», assenyala la plataforma en un comunicat.
«Tot i que a classe es redueixi al mínim l’ús de les pantalles, la mateixa cultura que genera l’entorn digital és difícilment compatible amb una lectura en profunditat i pausada, que és la base d’una millor comprensió. No és el mateix llegir un llibre que llegir una captura de pantalla»
Tue Halgreen, analista sènior de l’OCDE per a PISA que va presentar els resultats, assenyalava que part del descens en els resultats està lligat a l’avenç de la tecnologia i als canvis socials que ha provocat en l’última dècada, més que a una política educativa concreta de cada país.
Passes endavant
Pel que fa a mesures concretes sobre aquest assumpte, el curs passat el Departament, a més de prohibir l’ús dels mòbils, va eliminar també les pissarres digitals –grans pantalles tàctils– a les aules d’infantil, i aquest curs ha endarrerit el repartiment del primer ordinador portàtil fins a sisè de primària i ha restringit també l’ús de la IA generativa fins als 14 anys; alhora que la majoria de centres ha anat deixant enrere les llicències digitals per tornar al llibre en paper. Avenços que Aixeca el cap considera encara insuficients.
Francesc Pedró, catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i codirector de l’Anuari de l’Educació a Catalunya 2026 de la Fundació Equitat.org, recorda que PISA no és un estudi experimental i, per tant, no permet establir relacions de causa-efecte: «A tot estirar, es poden establir correlacions». Partint d’aquesta premissa, sí que coincideix que, sens dubte, «l’ús continuat d’aquest tipus d’aplicacions resta temps que anys enrere s’hauria pogut dedicar a la lectura».
«Tot i que a classe es redueixi al mínim l’ús de les pantalles, la mateixa cultura que genera l’entorn digital és difícilment compatible amb una lectura en profunditat i pausada, que és la base d’una millor comprensió. No és el mateix llegir un llibre que llegir una captura de pantalla», resumeix l’expert, que afegeix que el que fa falta és reflexionar sobre com transmetre la passió per la lectura i com acompanyar els joves en l’aprenentatge de les competències digitals. «Les dades no avalarien la tesi que la tecnologia és perniciosa per si sola», conclou.
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