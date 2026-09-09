seguretat
L’Hospitalet i Badalona sumen més de 40 agents a les seves policies locals
Gerardo Santos
Amb tot just unes hores de diferència, els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i de Badalona van presentar ahir sengles tandes de nous agents que s’incorporen a la policia local de les dues localitats. En concret, es tracta de 24 policies per a Badalona i 19 més per a l’Hospitalet.
En el cas de l’Hospitalet, el govern municipal destaca la seva intenció de "rejovenir" la plantilla, i assenyala que "són 52 els agents menors de 35 anys que s’han incorporat a la Guàrdia Urbana des del juny del 2024", moment en què l’actual alcalde, David Quirós, va rellevar en el lloc Núria Marín. "La seva arribada permet continuar reforçant la capacitat operativa del cos, el servei de proximitat i l’atenció a la ciutadania", afirma el consistori. Durant la seva etapa de pràctiques, desenvoluparan la seva activitat en diferents unitats del cos, "sota la supervisió i l’acompanyament d’agents amb experiència". Es preveu, així mateix, la incorporació de 36 nous agents més en el futur, 27 dels quals seran policies per oposició lliure i les altres nou, "mitjançant mobilitat interadministrativa".
Amables i atents
Per la seva banda, a Badalona, des que va començar el mandat l’Ajuntament ha incorporat 90 nous agents: 23 el 2023, 43 el 2024 i els 24 presentats ahir en un acte públic amb l’assistència de l’alcalde, Xavier García Albiol, que va demanar als agents que siguin "amables i atents amb els veïns de Badalona", però també "contundents amb tots els que incompleixin les lleis".
El consistori badaloní recorda que el mes de juny passat es van convocar 67 noves places per continuar ampliant els efectius del cos en el futur. En cas de complir-se la incorporació de tots, el govern municipal d’Albiol xifra en 157 els nous agents de la policia local a final de mandat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026
- Sílvia Orriols pateix cremades a la cara i braços per un incendi a la cuina de casa seva
- Les empreses inicien una ofensiva per retallar o limitar el salari dels treballadors de baixa
- CSIF amenaça l'Ajuntament de Palamós d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials
- Àngel Llàcer, un altre botifler