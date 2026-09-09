Previsions astrològiques per Roser Astrologia de l’11 al 17 de setembre de 2026
Què et presenta la setmana?
Roser Astrologia / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Si has conegut algú que t’atrau tens dubtes i potser et sents confús. Fes cas a la intuïció i no t’arrisquis, observa. El sector laboral passa per un moment d’avenços.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Possible tensió en l’àmbit de la parella. Si tens nens venen despeses extra per la tornada a l’escola. Cerques el temps necessari per fer les activitats que t’agraden.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): La configuració astrològica actual indica que és un moment amb força moviment. Acabes una etapa tranquil·la per obrir-te a iniciatives vàries i per fer nous contactes.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Amb la Lluna Nova a la teva Casa III comences un nou període d’aprenentatges que poden ser acadèmics o vitals. Vas deixant enrere uns mesos d’intranquil·litat i estrès.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): El bon aspecte entre el Sol i Mart indica que pots aconseguir un objectiu i si cerques feina pots tenir diverses opcions. Vius alguns moments de tensió al sector familiar.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): T’has tornat més realista pel que fa a l’economia i gestiones les despeses de manera més minuciosa. Tens noves idees per redecorar la llar o potser fer alguna reforma.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): L’economia o les qüestions materials, en general, poden donar-te una mica de feina aquests dies. És possible que hagis de posar límit a una situació injusta de la feina.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Pots sentir-te una mica nostàlgic i recordar antigues parelles o persones del passat. Si no vius sol, cerques la manera d’independitzar-te. Augmentes l’activitat física.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si et toca viure algunes limitacions és probable que t’ho prenguis com un desafiament i lluites per alliberar-te de la situació. Vas recuperant el bon humor habitual.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Les coses es mouen a càmera lenta o no hi ha novetats en un assumpte del teu interès. Tot i que tendeixes a la individualitat, pots trobar bons col·laboradors o aliats.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Si tenies assumptes administratius o burocràtics estancats, vas veient respostes. En l’àmbit laboral pots obtenir millores, però no ha estat regalat, t’ha costat esforços.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Una persona propera pot qüestionar-te i no t’ho prendràs gaire bé. Una conversa sincera podria resoldre diferències. Nous reptes laborals que et semblen interessants.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- Conflicte enquistat a Vilablareix per les molèsties produïdes pel cant d’un gall
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Un 37% dels passatgers aeris de Girona arriben o marxen des de l’aeroport de Vilobí mentre el 62% utilitzen el Prat
- Els alumnes tornen a les aules, en un dia marcat per l'emoció però també per la indignació de les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026