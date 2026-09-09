tribunals
La terapeuta dels Andic planeja accions legals pel dany a la seva imatge
Marta Català
Els assessors de la mediadora dels Andic mouen fitxa. La psicoanalista de Jonathan i Isak Andic, Julia Lüderwaldt, és fora d’Espanya amb la seva filla, que és jutge a Alemanya, a l’espera de tornar a Espanya, segons revela el seu advocat. De moment, Lüderwaldt no està imputada ni té cap compte pendent amb la justícia. Per tant, no necessita un lletrat, però s’assessora amb un conegut despatx d’advocats de Barcelona. D’aquestes primeres consultes, l’advocat de la terapeuta es planteja emprendre accions legals pel mal a la imatge de la seva clienta. Posarien el focus en "informacions que hagin pogut causar perjudici a la mediadora familiar".
L’advocat de Lüderwaldt esgrimeix que ella és una "mediadora familiar que va portar a terme una teràpia i res més, i l’han arribada a titllar d’inductora d’un homicidi i en cap cas hi va participar ni va col·laborar en res més que una teràpia d’ajuda". Considera, a més, que "el jutjat ha tolerat que el judici es faci en premsa". "A veure on troben ara nou persones d’un jurat popular que no hagin vist vídeos del cas a les xarxes socials". Al·ludeix al fet que el cas de la mort d’Andic serà jutjat per un jurat popular que haurà d’estar format per nou persones que, per evitar judicis paral·lels, no hauran d’estar contaminades amb informacions de l’exterior.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- Necrològiques del 8 de setembre de 2026
- Sílvia Orriols pateix cremades a la cara i braços per un incendi a la cuina de casa seva
- Les empreses inicien una ofensiva per retallar o limitar el salari dels treballadors de baixa
- CSIF amenaça l'Ajuntament de Palamós d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials
- Àngel Llàcer, un altre botifler